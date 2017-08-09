Катар упростил визовый режим для российских туристов

КАИР, 9 авг — РИА Новости. Власти Катара заявили в среду об упрощении визового режима с 80 странами, в том числе Россией, сообщается на официальном туристическом портале Visit Qatar.

Согласно опубликованному списку, граждане 33 стран, среди них ФРГ, Франция, Турция смогут получить по прибытию в страну визу на 180 дней, в течение которых им будет разрешено 90 дней пребывания.

Гражданам 47 других стран, в том числе России, Украины, Казахстана будут выдавать визу на 30 дней пребывания. Данная виза может быть продлена еще на 30 дней.

Об упрощении визового режима также сообщил на пресс-конференции в среду исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакир. "Туристическая организация Катара решила отменить визы для граждан 80 стран, если они летят бортом Qatar Airways", — заявил аль-Бакир.

При этом на сайте Visit Qatar указано, что визу по прибытию могут получить пассажиры любой авиакомпании.

МВД Катара еще 22 июня уведомило посольство РФ об облегчении порядка выдачи туристических виз для россиян. Согласно данным ведомства, теперь российские граждане могут получить въездную визу в аэропорту при наличии следующих условий: действующий загранпаспорт, срок которого заканчивается не менее чем через шесть месяцев с даты въезда, обратный авиабилет, подтверждение бронирования гостиницы в Катаре, наличие денежных средств в размере 1500 долларов США (наличными или на банковской карте). Ранее срок подготовки туристической визы гражданам России составлял около месяца, при этом требовалось получение одобрения МВД Катара.