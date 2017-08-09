Минздрав Турции проверяет сообщения о распространении вируса Коксаки

АНКАРА, 9 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Минздрав Турции проверяет сообщения о распространении на курортах страны вируса Коксаки, о котором пишут СМИ, и занимается изучением ситуации, каких-либо других комментариев ведомство пока дать не может, заявила РИА Новости в среду представительница министерства.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. В понедельник в дирекции культуры и туризма провинции Анталья РИА Новости сообщили об одном случае с семьей из Украины, члены которой, по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор в этой связи открыл "горячую линию".

"Информацию о якобы распространении вируса Коксаки в отелях я впервые получила от вас. Роспотребнадзор с подобным запросом к нам не обращался. Сейчас мы приступили к изучению ситуации вокруг якобы имеющей место вспышки инфекции. По результатам мы сделаем заявление. Пока больше никаких комментариев дать не могу", — сказала собеседница агентства.

Во вторник глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил РАИ Новости, что информация о распространении вируса не соответствует действительности.

В свою очередь, Ассоциация туроператоров России сообщила в среду, что туроператоры не видят причин для паники из-за вируса: случаи заболевания в Турции энтеровирусными инфекциями, характерными для летнего периода, действительно фиксировались, однако массовый характер они не носят. Подобные случаи происходят ежегодно как на курортах Турции, так и других стран пляжного отдыха в пик сезона отпусков.

Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.