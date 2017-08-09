Туроператоры призвали не паниковать из-за вируса Коксаки в Турции

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туроператоры не видят причин для паники из-за вируса Коксаки в Турции, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Мы совсем не видим причин для паники. К нам жалоб от туристов не поступало, как и не было случаев аннуляций туров в связи с информацией в СМИ о вспышке Коксаки", — сообщили ассоциации в пресс-службе "НТК Интурист".

По данным туроператоров, случаи заболевания в Турции энтеровирусными инфекциями, характерными для летнего периода, действительно фиксировались, однако массовый характер они не носят. Подобные случаи происходят ежегодно как на курортах Турции, так и других стран пляжного отдыха в пик сезона отпусков. Хотя некоторые туристы, у которых запланирован отдых, действительно обращаются с вопросами об обстановке с вирусом Коксаки, туроператоры за единичными исключениями не фиксируют просьб о досрочном прерывании отпуска или повышенного уровня аннуляций туров в страну.

В отелях, где отдыхают туристы компании TUI, в целом ситуация спокойная. На данный момент информация в СМИ о некоей "массовости" проблемы или "эпидемии" – серьезно преувеличена, ссылается ассоциация на представителей туроператора. Компания Coral Travel в последние несколько месяцев зафиксировала несколько единичных случаев вируса. В Pegas Touristik на данный момент все туристы продолжают свой отдых в Турции, количество аннуляций туров находится в пределах статистической нормы.

В страховой компании "Ингосстрах" АТОРу сообщили, что за июнь и июль в Турции у туристов, застрахованных в компании, было зафиксировано 10 случаев заболевания вирусом Коксаки. В страховой компании ERV пояснили, что как таковой нет ни эпидемии, ни тенденции к росту числа заболевших, компания фиксирует случаи заражения, но они типичны для этого времени года. В "Либерти Страхование" на сегодняшний день нет зарегистрированных обращений с официально установленным диагнозом вирус Коксаки. Не видит эпидемии Коксаки в Турции и страховая компания "Согласие". В "Тинькофф Страхование" обращений с диагнозом "Вирус Коксаки" также не было.

Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.