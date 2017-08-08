Роспотребнадзор усилил контроль после сообщений о вирусе Коксаки в Турции

ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции, не фиксирует роста обращений, связанных с заболеваниями, заявила глава ведомства Анна Попова.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. В понедельник в дирекции культуры и туризма провинции Анталья РИА Новости сообщили об одном случае с семьей из Украины, члены которой, по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор в этой связи открыл "горячую линию".

"Сегодня, по информации от консульства РФ в Турции, ситуация там стабильная. Вместе с тем, мы открыли "горячую линию" для того, чтобы максимально полно разобраться в ситуации и не упустить ни одного туриста, который пострадал на территории другой страны или же приехал больным сюда. Я хочу отметить, что мы усилили санитарно-карантинный контроль, и он показывает обычную стабильную ситуацию. Нет увеличения числа заболевавших, пересекающих границу РФ. Нет увеличения количества обращений, связанных с теми или иными инфекционными заболеваниями", — сказала Попова журналистам.

"С начала работы "горячей линии" нам поступило пять обращений, которые говорят о том, что люди в разный период времени в течение двух последних месяцев отдыхали на курортах Турции и имели какие-либо осложнения здоровья", — добавила она.

В России эпидемиологическая обстановка стабильна, отметила Попова, "осложнений нет", на курортах, причем не только морских, не зафиксировано всплеска инфекции. "Сегодня обстановка в стране стабильная", — подчеркнула глава Роспотренадзора.

Ведомство продолжает усиленные мероприятия по эпидемиологическому контролю. Попова уверена, что ситуация и впредь останется стабильной.

Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.