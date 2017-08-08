Россия планирует открыть консульство на острове Пхукет

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. РФ планирует открыть свое консульство на острове Пхукет в Таиланде, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Неуклонно растет число российских граждан, посещающих Таиланд с туристическими целями – за первый квартал 2017 года в Таиланде побывало около 489 тысяч россиян – это на 44% больше, чем в 2016 году. Дальнейшему наращиванию турпотока будет способствовать планируемое открытие консульства России на острове Пхукет и учреждение почетного консульства на острове Самуи", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Сейчас у России в Таиланде есть посольство в столице Таиланда, а также почетные консульства в Паттайе и на Пхукете.

Таиланд в последние годы – одно из самых популярных у россиян туристических направлений. Согласно статистике Росстата и данным туристических офисов, эта страна оказалась в лидерах рейтинга за 2016 год (866,6 тысячи поездок туристов, рост на 28%).