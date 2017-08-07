МИД предупредил туристов об угрозе акул в районе Хургады и Антальи

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Активность агрессивных белых акул зафиксирована в районе египетского курорта Хургада, один человек пострадал, сообщил в понедельник департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

#Египет – активность агрессивных белых акул в районе Хургады; 1 человек пострадал; последний раз появление здесь акул фиксировалось в 2015 г pic.twitter.com/gQbgq4YfDS — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 7 августа 2017 г.

Также в ДСКЦ МИД сообщают, что в районе городского пляжа Коньяалты в Анталье была поймана лисья акула, "опасность представляет удар жестким хвостом" этих рыб.