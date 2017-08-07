Турецкие власти опровергли распространение вируса Коксаки среди туристов

АНКАРА, 7 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Информация СМИ о распространении в Турции вируса Коксаки среди туристов не соответствует действительности, заявил РИА Новости глава дирекции культуры и туризма провинции Анталья Ибрагим Аджар в понедельник.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, и десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск.

"Ни о каких массовых заболеваниях, тем более эпидемии, даже речи нет. Был единственный случай с одной семьей из Украины, члены которой, по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. По их желанию они досрочно прервали отпуск и вернулись на родину 1 августа. Больше никаких случаев заражения этим вирусом ни в отеле, где они отдыхали, ни в других отелях зафиксировано не было", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что туристические власти Антальи связались с отелем, где проживала заболевшая семья, и получила от него подробный отчет об этом инциденте. По словам Аджара, угрозы распространения этого вируса нет.

Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.