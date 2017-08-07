Спрос на транспортные услуги между Россией и Украиной упал минимум на 15%

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Спрос на авиа- и железнодорожные билеты из России на Украину упал в первом полугодии 2017 года примерно на 15%, что эксперты связывают с напряженной политической обстановкой между странами, а также со сложностями при пересечении россиянами украинской границы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Собеседница агентства отметила, что, по данным Федеральной пассажирской компании, всеми поездами в сообщении с Украиной за первое полугодие 2017 года перевезено на 13% меньше пассажиров, чем за первое полугодие 2016 года.

Она также привела информацию сервисов, которые занимаются бронированием железнодорожных и авиабилетов. Спрос со стороны сотрудников российских компаний, которые бронируют железнодорожные билеты в командировочных целях, снизился на 49%, сообщил генеральный директор агентства делового туризма "Аэроклуб" Денис Матюхин.

Аналогичная ситуация с авиасообщением. По данным международного туристического поисковика momondo, спрос на перелеты в Киев снизился на 15,3% по сравнению с прошлым годом. Это связано, в первую очередь, с напряженной политической обстановкой, а также частыми сообщениями о том, что россиян не пропускают на границе, заявила Ирина Рябовол, представитель momondo в России.

"Прямое авиасообщение между странами прекращено в октябре 2015 года, сейчас перелеты осуществляются в основном через Минск и Ригу. Организованные туристы из России Украину не посещают. Причина понятна — туроператоры не продают путевки по этому направлению", — пояснила Тюрина.

В числе причин, почему люди перестают интересоваться поездками в Киев, эксперты называют сложное прохождение таможенного контроля, с чем, в частности, соглашаются и сами путешественники. С 1 марта 2015 года россиянам для въезда нужен загранпаспорт. Также необходимо финансовое обеспечение, и лучше на всякий случай иметь приглашение, подтверждение брони отеля и обратный билет.

По информации РСТ, российские туристы рассказывают, как проводники украинских поездов за деньги перевозят приглашения с Украины российским гражданам. Особенно в них нуждаются мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Цены на такие "услуги" могут достигать от 100 до 1 тысячи рублей. А вот женщины с детьми в таких бумагах не нуждаются, у таможенников почти не возникает к ним вопросов.