АТОР назвала самое популярное направление внутреннего туризма

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Самым популярным направлением внутреннего туризма в России этим летом стал регион Большого Сочи, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные компаний.

"При этом самую значительную часть турпотока принимает Адлер (до 40% от всего внутреннего турпотока). Далее по популярности в регионе следуют Центральный, Хостинский и Лазаревский районы", — говорится в сообщении.

Средняя продолжительность туров на курорты Большого Сочи составляет от 9 до 11 ночей. Недельное проживание и питание в здравницах региона в августе в среднем обойдется туристу в 25-28 тысяч рублей. На втором и третьем месте — Анапа и Геленджик. Средняя продолжительность отдыха в Анапе летом составляет от 7 до 10 ночей, а в Геленджике – от 7 до 9 ночей. В среднем недельный тур в Анапу и Геленджик на август без перевозки обойдется в 20-22,5 тысячи рублей, отмечает АТОР.

Крым в рейтинге туроператоров находится на 3-5 местах. По их оценкам, недельный отдых здесь в августе стоит дороже, чем по всем другим курортным направлениям – в среднем от 26,5 до 32 тысячи рублей, также без билетов на дорогу. Продолжительность тура в Крым летом составляет от 7 до 11 ночей. На полуострове туристы чаще всего едут на Южный берег (Ялта) и в Евпаторию. Далее в рейтинге популярности крымских курортов, по информации АТОР, следуют Николаевка, Судак, Алушта, Феодосия, Саки и Коктебель.

Следом за ними в туроператорском рейтинге идут такие внутренние направления, как Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Туапсе, Калининград, Алтайский край и Урал. При этом Кавминводы отличаются самым продолжительным отдыхом летом – от 12 до 13 ночей, в Петербурге туристы летом отдыхают всего 3-5 ночей, в Москве и Подмосковье — 5-6 ночей, в Туапсе — 9 ночей. Средний тур в Калининград длится 8 ночей, в Алтайский край – 13 ночей, на Урал — 12 ночей.

В рейтингах компаний агрегаторов пакетных туров спрос распределяется также преимущественно в пользу региона Большого Сочи и Крыма. При этом на Адлер приходится более 40% всех запросов по внутреннему туризму. Примерно такой же по объему поток через онлайн-агрегаторов зарегистрирован в Крыму.