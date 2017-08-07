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Туризм
Туризм

АТОР назвала самое популярное направление внутреннего туризма

10:2707.08.2017
(обновлено: 11:08 07.08.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОтдых в Сочи. Архивное фотоОтдых в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Самым популярным направлением внутреннего туризма в России этим летом стал регион Большого Сочи, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные компаний.

Вид на Кракатау с Западной Явы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Цыганов
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"При этом самую значительную часть турпотока принимает Адлер (до 40% от всего внутреннего турпотока). Далее по популярности в регионе следуют Центральный, Хостинский и Лазаревский районы", — говорится в сообщении.

Средняя продолжительность туров на курорты Большого Сочи составляет от 9 до 11 ночей. Недельное проживание и питание в здравницах региона в августе в среднем обойдется туристу в 25-28 тысяч рублей. На втором и третьем месте — Анапа и Геленджик. Средняя продолжительность отдыха в Анапе летом составляет от 7 до 10 ночей, а в Геленджике – от 7 до 9 ночей. В среднем недельный тур в Анапу и Геленджик на август без перевозки обойдется в 20-22,5 тысячи рублей, отмечает АТОР.

Крым в рейтинге туроператоров находится на 3-5 местах. По их оценкам, недельный отдых здесь в августе стоит дороже, чем по всем другим курортным направлениям – в среднем от 26,5 до 32 тысячи рублей, также без билетов на дорогу. Продолжительность тура в Крым летом составляет от 7 до 11 ночей. На полуострове туристы чаще всего едут на Южный берег (Ялта) и в Евпаторию. Далее в рейтинге популярности крымских курортов, по информации АТОР, следуют Николаевка, Судак, Алушта, Феодосия, Саки и Коктебель.

Мыс Тарханкут: отдых на лучших пляжах Крыма
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.Турист плывет на каяке вдоль берега Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Тарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкИз-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.Отдыхающие у природного бассейна Чаша любви на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Из-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКурортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Курортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСкалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.Серфингист на лимане в поселке Олененка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЖить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.Туристы на берегу Черного моря вблизи Большого Атлеша на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Жить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДжангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.Туристы на берегу Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛетний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.Художник пишет картину на берегу Черного моря вблизи маяка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Летний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.Природный парк Тарханкутский в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Тарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.Отдыхающие на дороге к морю на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.Грот в скалистом берегу Большого Атлеша на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Тарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.
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Следом за ними в туроператорском рейтинге идут такие внутренние направления, как Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Туапсе, Калининград, Алтайский край и Урал. При этом Кавминводы отличаются самым продолжительным отдыхом летом – от 12 до 13 ночей, в Петербурге туристы летом отдыхают всего 3-5 ночей, в Москве и Подмосковье — 5-6 ночей, в Туапсе — 9 ночей. Средний тур в Калининград длится 8 ночей, в Алтайский край – 13 ночей, на Урал — 12 ночей.

В рейтингах компаний агрегаторов пакетных туров спрос распределяется также преимущественно в пользу региона Большого Сочи и Крыма. При этом на Адлер приходится более 40% всех запросов по внутреннему туризму. Примерно такой же по объему поток через онлайн-агрегаторов зарегистрирован в Крыму.

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