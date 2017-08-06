Турпоток в Абхазию упал на 30% по сравнению с прошлым годом

СУХУМ, 6 авг — РИА Новости. Туристический поток в Абхазию за январь-июль упал на 30% по отношению к прошлому году из-за плохой погоды, открытия турецкого направления для российских туристов и резонансных ЧП, в которых пострадали россияне, сообщила РИА Новости президент общественной организации "Абхазский союз туризма" Анна Калягина.

"По сравнению с прошлым годом у нас провал сейчас 30%", — сообщила она. "Была плохая погода: май — дожди, июнь — дожди. Только-только в июле раскачалось — и тут такие резонансные события. Конечно, люди в ужасе, в панике, в шоке", — объяснила Калягина.

В среду в селе Приморское Гудаутского района взорвался склад боеприпасов, 64 человека, в том числе российские туристы, получили ранения, две туристки погибли. Тремя неделями раньше в том же Приморском двое местных братьев, вооруженных пистолетами и ножами, ворвались в домик, где отдыхали две семьи из Москвы. Они потребовали отдать им все ценности, а когда один из мужчин, Андрей Кабанов, стал сопротивляться, нанесли ему смертельные ножевые ранения. Вскоре нападавшие были задержаны, им предъявлены обвинения.

"Как только случается резонанс какой-то, убийство, например, или взрыв, проседает сразу процентов на 80. Моментально, в первые, особенно, дни. Вот сейчас, например, в связи с этим взрывом — все, у нас тишина", — рассказала Калягина, отметив, что обычно в таких случаях спад держится две недели.

По ее предположению, сыграл роль экономический спад в России и других странах, откуда в Абхазию ездят туристы, а также возвращение на российский туристический рынок турецкого направления.

"Так как экономический кризис, то в основном люди решили, что пусть они хотя бы один раз в год поедут, но все-таки поедут. Раньше они могли два раза в год поехать, поехать на три дня еще куда-то. Кроме того, на майские праздники Турция выкинула дешевые поездки, вы не представляете — за 10 тысяч рублей можно было полететь отдохнуть", — заметила Калягина.