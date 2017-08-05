Абхазские турфирмы жалуются на отказы туристов от поездок

СУХУМ, 5 авг — РИА Новости. После взрыва на складе боеприпасов в селе Приморское Абхазия испытывает "мощную волну отказов туристов", заявила РИА Новости президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

В среду в селе Приморское Гудаутского района взорвался склад боеприпасов, 64 человека, в том числе российские туристы, получили ранения, две туристки погибли.

"После взрывов на складах, во время взрывов уже все звонили, спрашивали, что происходит. Люди ехали (в Абхазию), узнавали, что там взрывы — разворачивались и уезжали. Конечно, это волна отказов туристов, мощная причем", — рассказала РИА Новости Калягина. По ее словам, отказываются от поездок в Абхазию в основном те, кто еще не приехал и находится за пределами республики. Случаев, когда люди уезжали прямо с отдыха, мало.

Также пока нет случаев, чтобы клиенты отказывались от туров, забронированных на сентябрь.

При этом тремя неделями раньше в том же Приморском произошло еще одно ЧП. 11 июля двое местных братьев, вооруженных пистолетами и ножами, ворвались в домик, где отдыхали две семьи из Москвы. Они потребовали отдать им все ценности, а когда один из мужчин, Андрей Кабанов, стал сопротивляться, нанесли ему смертельные ножевые ранения. Вскоре нападавшие были задержаны, им предъявлены обвинения.

По опыту прошлых ЧП Калягина сделала прогноз, что спад продлится около двух недель.

"Две недели у нас тишина будет. В июле после (убийства) Кабанова — две недели тишина, 50 процентов отказалось, и сейчас — тишина, 50 процентов отказалось… Я даже приостановила рекламу (своего турагентства — ред.), потому что смысла нет", — рассказала Калягина.

"В первые два дня было очень много отказов после убийства (Андрея Кабанова), был очень большой отток туристов. Пачками люди отказывались — я обзванивала коллег. Конечно, люди обращают на это внимание — они (едут отдыхать) с детьми, с семьями. Потом немного все стихло, нормализовалось", — вспоминает Калягина.