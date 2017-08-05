Пляжи Гудауты пусты после серии ЧП в Абхазии

ГУДАУТА (Абхазия), 5 авг — РИА Новости. Пляжи Гудауты, небольшого курортного райцентра в Абхазии, пусты, несмотря на самый разгар курортного сезона, передает корреспондент РИА Новости.

В среду в селе Приморское в 5 км от Гудауты взорвался склад боеприпасов, 64 человека, в том числе российские туристы, получили ранения, две туристки погибли. А в июле в Гудаутском районе произошли два громких преступления против россиян, в результате одного из них погиб москвич Андрей Кабанов.

Гудаута имеет статус курортного города еще с советского времени, с 1926 года. Она и сейчас может предложить туристам длинный галечный пляж и чистую теплую воду. На пляжи ведут ржавые полусгнившие лестницы, а вдоль берега моря тут и там попадаются заброшенные дома. Сами пляжи Гудауты практически пусты, несмотря на 30-градусную жару и сезон отпусков. Субботним днем на трехкилометровом пляже можно встретить всего несколько десятков туристов.

"В прошлом году туристов было много. В этом году — спад. Связано, наверное, с тем, что Турцию "открыли", — предполагает Индира, хозяйка одного из гостевых домов. Стоимость проживания в современном аккуратном домике составляет 3 тысячи рублей за сутки. Питание, правда, не входит, но туристы могут готовить себе сами на кухне. Можно даже воспользоваться стиральной машиной, но каждая стирка стоит 100 рублей.

Есть, конечно, и другие причины, почему в разгар туристического сезона пляжи пустуют. Рядом с Гудаутой, в селе Приморское, 2 августа взорвался склад боеприпасов времен грузино-абхазской войны начала 90-х. Хранились снаряды, судя по всему, с нарушениями. Но самое главное, что склад располагался совсем близко от туристических объектов — буквально в 100 метрах от склада находится сероводородный источник, популярный у туристов. Также рядом со складами проходили маршруты конных экскурсий, и две участницы этих прогулок погибли на месте. Наконец, и сам частный сектор, где любят селиться туристы, находится совсем рядом со складами. Всего 64 человека, туристы и местные, получили ранения.

Приморскому и его гостям этим летом не везет — именно здесь 11 июля разыгралась кровавая трагедия, когда двое местных братьев, вооруженных пистолетами и ножами, ворвались в домик, где отдыхали две семьи из Москвы. Они потребовали отдать им все ценности, а когда один из мужчин стал сопротивляться, нанесли ему смертельные ножевые ранения. Вскоре нападавшие были задержаны, им предъявлены обвинения.

Наконец, в этом же районе в конце июля произошел еще один вопиющий случай. В поселке Хипста грабители ворвались в дом к россиянам, недавно переехавшим из Петербурга в Абхазию на ПМЖ. Преступники потребовали у них деньги, которые те приготовили на ремонт. Чтобы жертвы были "разговорчивее", женщину пытали, поставив ей на лицо утюг.

После всех этих случаев посольство РФ решилось на экстраординарную меру: было опубликовано заявление об "ухудшении криминогенной обстановки в Абхазии". Посольство также рекомендовало туристам "проявлять повышенную осторожность и бдительность, воздерживаться от конфликтов с местным населением, посещения безлюдных мест, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи". Пресс-секретарь посольства Турал Джавадов подтвердил РИА Новости, что это предупреждение пока действует и ситуация не улучшилась…

Несмотря на это, туристы продолжают ехать в Абхазию, и не только из России, а также из Украины и Белоруссии. На пограничном контроле между Россией и Абхазией стоят очереди, полны электрички из Адлера в Гагру. Достаточно много туристов и на самых популярных курортах — в Пицунде, Гаграх, Сухуме. Постепенно улучшается и сервис — сотовая связь с хорошим интернетом теперь работает по всему побережью, а местные сим-карты можно приобрести в хороших современных салонах уже на границе. Здесь же, наконец, сделали и автовокзал, откуда вглубь республики отъезжают "Газели" с туристами. На курортах появились современные гостиницы и модные кафе.

Есть они и в Гудауте, но после всех этих событий они практически пусты. По дороге к пляжу скучают несколько продавцов путевок на самые популярные достопримечательности Абхазии — к озеру Рица и в монастырь в Новом Афоне. Такие экскурсии стоят тысячу рублей. Еще за 1500 можно покататься на катере вдоль берега или совершить тур на джипе.

Поздно вечером Гудаута и вовсе вымирает. Из темноты неосвещенных улиц выныривают только местные подозрительные личности, внимательно разглядывающие туриста, комары и большие бродячие собаки, претендующие на твой кусок форели или шашлыка или хотя бы мороженое.