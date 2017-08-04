В АТОР назвали плюсы отмены аккредитации туроператоров посольством Латвии

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Прекращение посольством Латвии аккредитации российских туроператоров, работающих на этом направлении, не усложнит процесс подачи документов на визы, заявила в пятницу РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее сообщалось, что посольство Латвии в Москве с 1 сентября прекращает аккредитацию российских туроператоров, поскольку такой механизм подачи документов на визы неэффективен.

На этот шаг латвийская сторона пошла по причине того, что количество виз, выданных россиянам при посредничестве турфирм, не превышало 5% от их общего количества.

"Кажется, что все плохо, но на самом деле все не страшно. То, что латвийское посольство отменило аккредитацию, не значит, что туроператоры не смогут подавать документы туристов на визы. Они будут как прежде подавать документы в визовый центр, просто им не нужен теперь процесс аккредитации", — пояснила собеседник агентства.

"Латыши решили, что поскольку турпоток в их страну через туроператоров мизерный, то процедура аккредитации туроператоров стала лишней. Большинство туристов подают документы самостоятельно. Кроме того, теперь документы на визу в Латвию смогут подавать любые туроператоры, а не только аккредитованные", — прокомментировала ситуацию Ломидзе.