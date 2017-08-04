Посольство Латвии в Москве прекращает аккредитацию российских туроператоров

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Посольство Латвии в Москве с 1 сентября прекращает аккредитацию российских туроператоров, поскольку такой механизм подачи документов на визы неэффективен, говорится в сообщении дипломатической миссии, поступившем в РИА Новости.

На этот шаг латвийская сторона пошла по причине того, что количество виз, выданных россиянам при посредничестве турфирм, не превышало 5% от их общего количества.

"Посольство Латвийской Республики в Российской Федерации подтверждает информацию о том, что с 1 сентября 2017 года прекращает аккредитацию туроператоров. При посредничестве аккредитованных туристических компаний в посольстве было оформлено менее 5% от общего количества виз, выданных посольством. Это указывало на неэффективность формы сотрудничества и требовало изменений", — говорится в сообщении.

Как указали в посольстве, в дальнейшем клиенты туристических компаний, желающие посетить Латвию, смогут оформить шенгенскую визу, подавая документы в визовых центрах компании PONY EXPRESS или непосредственно в консульском отделе посольства Латвии в РФ.