Индонезия отмечает рост туристического потока из России

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индонезийские власти отмечают колоссальный рост туристического потока из России в 2017 году, сообщил на открытии Фестиваля Индонезии посол республики в Российской Федерации и Республике Беларусь Вахид Суприяди.

"С прошлого года выросли торгово-экономические отношения между Россией и Индонезией. За прошлый год мы наблюдали рост в 33,4 процента, несмотря на общую экономическую ситуацию в мире", — сказал Суприяди.

Суприяди отметил, что с января по май 2017 года в Индонезии был также отмечен колоссальный рост туристического потока из России, он превысил 60 процентов по отношению к показателям прошлого года, отметил он.

Как сообщил на открытии фестиваля заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Евгений Дридзе, Москва традиционно дружит со столицей Индонезии Джакартой.

"Только вчера мэр Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с Джакартой. И ваш фестиваль — это огромный вклад в эту дружбу, и, безусловно, точно мы от Москвы устроим у вас что-нибудь аналогичное", — добавил Дридзе.

Фестиваль Индонезии будет проходить в Москве ​в саду "Эрмитаж" с 4 по 6 августа уже во второй раз. Он организован по инициативе посольства и министерства туризма Индонезии при поддержке правительства Москвы.