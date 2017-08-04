Отели Стамбула несут миллиардные убытки, несмотря на рост загрузки

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Доходность гостиничного бизнеса Стамбула в 2017 году продолжает падать, несмотря на некоторый рост загрузки, что привело к миллиардным потерям из расчета в европейской валюте, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России.

Итоги работы отельной индустрии Турции обнародовала Ассоциация отелей Турции (TUROB), из чего стало ясно, что гостиничный бизнес Стамбула терпит самые большие убытки не столько в сравнении с другими европейскими направлениями, но и по сравнению с другими городами на территории самой Турции. Более того, как считает глава TUROB Тимур Байындыр, спад доходов по Стамбулу будет еще более заметен во второй половине года, поскольку летом в стамбульских отелях отмечается традиционный спад.

"Несмотря на некоторое улучшение в вопросах безопасности и повышения уровня заполняемости гостиниц, доход отелей по-прежнему остается на низком уровне. К сожалению, проблемы безопасности и другие риски по-прежнему являются факторами, влияющими на ценообразование отелей Стамбула", — говорит президент TUROB. По его словам, в сравнении с первой половиной 2015 года, еще успешного для индустрии туризма Турции, стамбульские отели потеряли более миллиарда евро доходов.

По данным TUROB, в Стамбуле уровень заполняемости гостиниц также увеличился до 53,3% с 49,2%, и при этом доход за номер также уменьшился — с 39,4 евро до 32,7 евро. При этом средняя цена за номер (ADR) оказалась еще ниже, чем это было в январе-июне 2016 года: 71,1 евро в 2017 году против 86,2 евро в 2016 году.

О небольшом снижении потока в Стамбул говорит и статистика международных прибытий. Так, в январе-июне в Стамбуле побывало почти 4,4 миллиона иностранных туристов, что на 1,3% меньше, чем было за тот же период 2016 года.

Как и по всей Турции, отличную динамику показал российский турпоток, увеличившись по сравнению с первым полугодием 2016 года на 55,2% до 201 тысячи человек. А вот другие традиционные для Стамбула рынки — немецкий, иранский, французский, американский и даже украинский — в первой половине текущего года показали спад.

Немецких туристов стало меньше на 12,3% (403 тысяч человек), иранских — на 5,5% (337 тысяч), украинских — на 2% (147 тысяч), американских — на 29%, французских — на 17,1%, итальянских — на 25,7%.