Туроператоры сообщили об аннулировании туров после взрыва в Абхазии

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские туроператоры, работающие на абхазском направлении, заявляют о том, что после взрыва на складе боеприпасов в Гудаутском районе, где погибли и пострадали туристы, продажи этого направления снизились примерно на четверть, и начались отказы от уже приобретенных туров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. Как сообщили РИА Новости в Минздраве республики, пострадали 27 граждан России, всего ранены 60 человек. МИД Абхазии сообщил о гибели двух туристок из Санкт-Петербурга — Елены Поляковой и Елены Тимофеевой.

"Туроператоры сообщают об отдельных аннуляциях туров в Абхазию после взрывов на складе боеприпасов в Гудаутском районе. В частности, в компании "Дельфин" вчера с утра приняли много звонков", — сказала Тюрина.

Генеральный директор Сергей Ромашкин объясняет это тем, что люди пытаются разобраться, что происходит. "Аннулировано не более десятка заявок, но продажи по отношению к предыдущему дню снизились на 25%", – сообщил он.

Глава турфирмы обратил внимание, что клиенты, конечно же, понимают, что это был несчастный случай. С другой стороны, третья плохая новость из Абхазии за месяц – это многовато для курортного сезона. "Все задаются справедливым вопросом – почему конные маршруты и сероводородные ванны расположены вблизи склада боеприпасов, туристов изумляет, как такое вообще возможно. Скорее всего, отказы продолжатся и сегодня", – предположил Ромашкин.

Уточняющие звонки от туристов подтверждают и в компании "НТК Интурист". Правда, по словам директора по продажам Сергея Толчина, обошлось без отказов и заметного снижения спроса. "Но вообще подобные случаи, конечно, вызывают у туристов сомнения в безопасности отдыха в Абхазии. Нынешний сезон выдался крайне сложным для республики: помимо гибели туристов, сказалось и позднее наступление лета, и острая конкуренция со стороны курортов Краснодарского края и Крыма", – пояснил и уточнил, что общее снижение продаж направления, по оценкам составляет порядка 12-15% по сравнению с началом августа прошлого года.

По мнению PR-директора компании "Аква Абаза" Мардоса Чачхалиа, сейчас Абхазия продается с более значительным падением – порядка 50% по отношению к аналогичному моменту 2016 года. Он также рассчитывает на рост продаж в период бархатного сезона, то есть с конца августа и до октября включительно. "Надеемся, что последнее трагическое происшествие не спровоцирует отказы от туров", – заметил он.