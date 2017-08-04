Туристический поток в Ингушетию за год вырос почти на 40%

НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Туристический поток в северокавказскую республику Ингушетия за семь месяцев года вырос почти на 40% по сравнению с таким же периодом 2016 года – до 36 тысяч человек, сообщает региональный комитет по туризму.

"В Ингушетии на 1 августа отдохнули 36 тысяч туристов, что на 10 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество иностранных туристов, въехавших на территорию республики, составило более 2,2 тысячи человек", — говорится в сообщении.

По словам председателя комитета Беслана Хамхоева, в основном в Ингушетию на отдых приезжают жители соседних регионов и промышленных центров России.

"Преобладают семейные и туристские группы из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, а также туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской, Ростовской, Волгоградской областей", — сказал он.

Кроме того, возрос поток туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Украины, Китая, Турции, Польши, Германии и Франции.

"Наиболее популярна среди туристов горная Ингушетия, на территории которой находится природный заповедник "Эрзи" и Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный музей-заповедник, где расположены более 2 тысяч объектов культурного и исторического наследия", — добавил Хамхоев.

Он уточнил, что большинство предпочитают активный, культурно-познавательный, горнолыжный и экологический туризм.

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