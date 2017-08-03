Россиян призвали быть бдительными в Британии из-за нападений с кислотой

ЛОНДОН, 3 авг — РИА Новости. Посольство РФ призвало россиян в Британии и особенно в Лондоне быть бдительными в связи с участившимися ограблениями, дипломатическое ведомство опубликовало предупреждение под названием "Об участившихся в Великобритании случаях нападения на людей с использованием кислоты".

"Призываем российских граждан быть крайне осторожными в британских городах и, в особенности, в Лондоне, не ходить в непосредственной близости от проезжей части, не подходить к незнакомым машинам, сторониться близко подъезжающих людей на мопедах и мотоциклах, быть осмотрительными на улицах при пеших прогулках", — гласит предупреждение.

Сообщается, что, по данным мэрии Лондона, в 2016 году в столице было зарегистрировано 455 правонарушений, связанных с использованием кислоты при нападении на людей, а в первом квартале 2017 года было уже 114 случаев нападений.

"По статистике, наибольшее число нападений происходит в лондонском районе Ньюэм. Однако, на днях, 31 июля, очередное нападение с использованием коррозионного вещества с целью ограбления произошло в лондонском центральном районе Найтсбридж поблизости от фешенебельного универмага "Хэрродс", где неизвестный на мопеде плеснул в лицо пешеходу кислотой, после чего скрылся с личными вещами туриста", — указывают дипломаты, напоминая гражданам РФ телефоны экстренной связи в Лондоне и Эдинбурге: +44 7768 566868 и +44 7805 932454.