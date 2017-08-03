Ростуризм призвал россиян к осторожности в связи с жарой в Италии

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ростуризм призвал россиян к осторожности в связи с объявлением "красного" уровня опасности в Италии из-за жары, сообщает ведомство в четверг.

Ранее в четверг ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ сообщил, что в Италии объявлен "красный" уровень угрозы в связи с аномальной жарой в 26 городах, включая Рим, Бари, Милан, Флоренцию, а также остров Сардиния.

"Ростуризм рекомендует российским гражданам учитывать погодные условия в Италии при планировании турпоездок в эту страну. Гражданам, находящимся на территории Италии, Ростуризм напоминает меры предосторожности, которые стоит предпринять в жару", — говорится в сообщении.

Чтобы избежать недомогания, вызванного солнечными и тепловыми ударами, необходимо по возможности не выходить на улицу в пик жары с 11 до 15 часов дня, отмечают в ведомстве. При этом на улице нужно стараться находиться в тени, носить одежду из легких и натуральных тканей, летний головной убор, смазывать открытые участки кожи кремом от загара, увеличить количество потребляемой жидкости.

Африканский антициклон, который итальянские метеорологи назвали "Люцифер", принес во вторник на Апеннины массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара, в результате чего на всей территории страны установилась аномальная жара. Итальянские климатологи отмечают, что нынешнее лето является одним из самых жарких за всю 200-летнюю историю регулярных метеонаблюдений на Апеннинах.

Прогнозы погоды утверждают, что в первые выходные августа наиболее высокие температуры днем будут зафиксированы в областях Апулия и Сардиния, где жара может достичь 45-47 градусов. По данным портала Meteo.it, на этой неделе в ряде итальянских городов уже были достигнуты исторические максимумы: в Альгеро, Фрозиноне и Ферраре — 42 градуса, во Флоренции — 41,3 градуса.