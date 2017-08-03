Семь авиакомпаний оштрафованы за задержки рейсов в 2017 году в Москве

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Семь авиакомпаний, включая "Аэрофлот" и "Победу", оштрафованы на 1,4 миллиона рублей из-за задержек рейсов в столичном авиаузле в 2017 году, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в четверг.
По данным ведомства, в 2017 году было возбуждено 26 дел об административных правонарушениях по фактам задержек 314 авиарейсов в отношении семи авиаперевозчиков: "Аэрофлот", "Победа", Nordwind, Royal Flight, Red Wings, "Руслайн" и "Газпром авиа".
"Четырнадцать дел об административных правонарушениях рассмотрены, вышеуказанные авиакомпании судом признаны виновными в совершении указанных правонарушений с назначением штрафа на общую сумму 1,4 миллиона рублей", — сообщает надзорное ведомство.
Росавиация с 21 июня текущего года в связи с участившимися случаями задержек чартеров начала в ежедневном режиме публиковать список таких рейсов.