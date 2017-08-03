Семь авиакомпаний оштрафованы за задержки рейсов в 2017 году в Москве

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Семь авиакомпаний, включая "Аэрофлот" и "Победу", оштрафованы на 1,4 миллиона рублей из-за задержек рейсов в столичном авиаузле в 2017 году, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в четверг.

По данным ведомства, в 2017 году было возбуждено 26 дел об административных правонарушениях по фактам задержек 314 авиарейсов в отношении семи авиаперевозчиков: "Аэрофлот", "Победа", Nordwind, Royal Flight, Red Wings, "Руслайн" и "Газпром авиа".

Установлено, что причинами задержек рейсов стали замена воздушного судна по техническим причинам, его позднее прибытие или отсутствие резервных бортов.

"Четырнадцать дел об административных правонарушениях рассмотрены, вышеуказанные авиакомпании судом признаны виновными в совершении указанных правонарушений с назначением штрафа на общую сумму 1,4 миллиона рублей", — сообщает надзорное ведомство.

Росавиация с 21 июня текущего года в связи с участившимися случаями задержек чартеров начала в ежедневном режиме публиковать список таких рейсов.