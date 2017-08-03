Турфирмы не исключают, что россияне начнут аннулировать туры в Абхазию

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Туристические компании, работающие на абхазском направлении, не исключают, что скоро россияне начнут подавать заявления об аннуляции туров в эту страну после взрыва на складе боеприпасов, сообщила в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. Как сообщили РИА Новости в Минздраве республики, пострадали 27 граждан России, всего ранены 60 человек. МИД Абхазии сообщил о гибели двух туристок из Санкт-Петербурга — Елены Поляковой и Елены Тимофеевой.

"В туристические компании, которые работают с Абхазией, уже поступает достаточно много звонков. Пока люди обращаются только с вопросами, но представители турфирм не исключают, что к концу дня могут появиться заявления от туристов, которые захотят отказаться от уже приобретенных туров в эту страну", — рассказала собеседница агентства.

"Ситуация очень быстро меняется. С утра звонков практически не было, но за последние несколько часов туристы стали звонить очень активно. Не исключено, что последний инцидент в Абхазии поставит большой крест на этом направлении", — прокомментировала ситуацию Тюрина.

Ранее в четверг представитель РСТ уже напоминала о двух негативных инцидентах, которые происходили летом 2017 года в Абхазии с россиянами. 11 июля там было совершено нападение на российских туристов, где погиб россиянин, затем появилась информация об ограблении 31 июля российской семьи, переехавшей в Абхазию.

По словам Тюриной, российские туроператоры вообще считают нынешний сезон крайне неудачным для Абхазии и отмечают снижение спроса на это направление по сравнению с прошлым годом минимум на 20-30%.