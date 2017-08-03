В Салехарде 8-9 ноября пройдет съезд представителей туриндустрии Ямала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Первый съезд представителей туристской индустрии Ямала, организованный властями, пройдет 8-9 ноября в Салехарде, сообщило в четверг правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Мероприятие организовано правительством автономного округа совместно с региональным департаментом молодежной политики и туризма и ГБУ ЯНАО "Ямалтур"… Съезд станет уникальной площадкой для взаимодействия работников туристской отрасли и представителей органов власти, которая позволит совместно определить дальнейший путь развития и совершенствования туризма в Российской Арктике", — говорится в сообщении.

Участниками станут владельцы гостиничного, ресторанного бизнеса, руководители транспортных и туроператорских компаний, руководители музеев и сувенирных мастерских, представители национальных общин, а также руководители профильных структур органов власти муниципальных образований.

В рамках деловой программы съезда запланировано проведение круглых столов и дискуссий с представителями органов власти, встречи с коллегами, обладающими успешным опытом в индустрии туризма, тренинги и семинары с ведущими бизнес-тренерами России, направленные на развитие профессиональных компетенций в работе с туристами, уточняет правительство.

"Значимость проведения первого съезда представителей туристской индустрии Ямала связана также с увеличением турпотока в округ. Арктический регион привлекает внимание самых искушенных туристов, поэтому для обеспечения комфортной среды в округе необходимо развитие туристской инфраструктуры и слаженная работа всех представителей ямальского туристического бизнеса. Съезд станет отправной точкой для сотрудничества и продвижения туриндустрии региона, а также послужит источником для создания новых проектов, идей и их реализации", — отмечается в сообщении.

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