Власти Таиланда предупредили о возможных наводнениях в туристических зонах

БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Провинции Таиланда Чонбури, Районг, Чантхабури, Трат, Краби, Пханга, Пхукет и Ранонг, в которых расположены туристические зоны страны, вошли в в список регионов, где в ближайшие дни прогнозируются сильные ливни и возможные наводнения, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на департамент предупреждения и преодоления природных катастроф МВД Таиланда.

Департамент опубликовал в среду список из 30 провинций (всего в Таиланде 77 провинций), в которых из-за сильных дождей с четверга по воскресенье ожидается частичное затопление и возможны оползни.

В провинциях, вошедших в список, находятся курортный город Паттайя (провинция Чонбури), острова Самет и Чанг (провинции Районг и Трат), а также остров Пхукет и другие туристические зоны востока и юга страны, которые предпочитают российские туристы.

Директор Департамента Чатчай Промлет заявил газете, что последствия наводнений могут быть "очень серьезными".

В результате сильных и продолжительных дождей во многих районах Таиланда сезонное наводнение 2017 года стало катастрофическим: 19 провинций на севере и северо-востоке страны объявлены зоной бедствия. За июль в Таиланде, по данным Департамента, в результате наводнений погибли 23 человека, из них 11 человек – в течение четырех дней на прошлой неделе, когда над севером страны бушевал тропический шторм "Сонка" (Sonca).

"За последний месяц от наводнения пострадали 1,22 миллиона человек в 44 провинциях Таиланда", — заявил Промлет.