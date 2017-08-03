МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским туристам при планировании турпоездок в Пальма-де-Майорку, Лиссабон, Мадрид и Париж учитывать очереди в аэропортах из-за введения Евросоюзом новых правил погранконтроля, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ситуационно-кризисный центр МИД России в своем микроблоге в Twitter предупредил о возникновении гигантских очередей в аэропортах Пальма-де-Майорки, Лиссабона, Мадрида и Парижа из-за введения Евросоюзом новых правил погранконтроля.

"Ростуризм рекомендует российским туристам учитывать эти обстоятельства по планировании турпоездок в европейские страны", — говорится в сообщении.

Новые меры Евросоюза по проверке данных авиапассажиров, введенные после терактов, привели к огромным очередям на паспортный контроль и, как следствие, задержке тысяч авиарейсов, говорилось в сообщении ассоциации европейских авиакомпаний Airlines for Europe (A4E). По ее данным, тысячи рейсов были недавно задержаны из-за нехватки персонала для осуществления контроля на границах ЕС в условиях ужесточившихся проверок.