Ростуризм призвал россиян в Абхазии быть осторожными из-за ЧП на складе

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Федеральное агентство по туризму выясняет последствия взрыва на складе боеприпасов в Абхазии и призывает туристов, отдыхающих сейчас в этой республике, соблюдать спокойствие и осторожность, сообщила РИА Новости в среду советник главы ведомства Светлана Сергеева.
"Федеральное агентство по туризму проверяет обстановку после взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района и проверяет есть ли среди пострадавших российские туристы. Мы постоянно находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что Ростуризм "призывает своих сограждан, которые сейчас отдыхают в Абхазии, не поддаваться панике, сохранять спокойствие и соблюдать осторожность".
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