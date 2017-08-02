Сторонники независимости Каталонии устроили новые акции против туристов

МАДРИД, 2 авг — РИА Новости. Члены молодежной организации Arran, связанной с партией "Кандидатура народного единства", которая добивается независимости Каталонии от Испании, устроили новые акции протеста против туристов.

На этот раз они разместили видеоролик в социальной сети Twitter, где запечатлены их последние акции на Майорке (Балеарские острова). В частности, несколько молодых людей вышли с плакатами на старый пирс Пальмы-де-Майорка, где припаркованы яхты, и начали жечь дымовые шашки. Еще одну акцию они провели в ресторане — забрасывая посетителей конфетти.

"Остановим массовый туризм, который уничтожает Майорку, и который приговаривает рабочий класс Каталонских земель к нищете", — говорится в посте, сопровождающем видео.

На прошлой неделе члены этой же организации напали на туристический автобус в Барселоне. Несколько человек в масках прокололи колеса и написали на ветровом стекле "Туризм убивает городские кварталы". Никто из туристов или водитель не пострадали. Позже они обнародовали заявление, в котором объяснили причины нападения: "Нынешняя туристическая модель, от которой мы страдаем во всех Каталонских землях, уничтожает возможность рабочего класса достойно жить". В начале этой недели они прокололи колеса нескольких велосипедов, которые сдаются в аренду туристам в Барселоне, и разместили фотографии на странице Arran в соцсети Twitter.

Премьер Испании Мариано Рахой, комментируя в среду эти нападения, назвал активистов людьми с "ограниченным умом". "Те, кто нападает на туризм в Каталонии, демонстрируют ограниченный ум и то, насколько у них мал мозг. Мне не приходят в голову другие выражения", — добавил он.

Крайне левая молодежная организация Arran, возникшая в 2012 году, причастна к ряду громких акций, связанных с требованием независимости Каталонии. В частности, в марте ее активисты совершили нападение на представительство каталонского отделения Народной партии в Барселоне, а также оцепили Биржу Барселоны. Целью обеих акций было добиться проведения референдума о независимости.

В первом полугодии Испания установила очередной рекорд по числу иностранных туристов — 36,4 миллиона, это на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в июне здесь отдыхали 8,4 миллиона иностранцев. Самые популярные направления — Каталония, Канарские и Балеарские острова.

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