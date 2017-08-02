Туроператоры прогнозируют снижение турпотока из России в Абхазию на 30-40%

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские туроператоры, работающие на абхазском направлении, отмечают, что хоть здравницы республики теряют в объеме турпотока не столь стремительно, как их российские соседи, но снижение может достичь 30-40%, сообщает в среду Российский союз туриндустрии (РСТ).

РСТ опросил туроператоров, реализующих туристические пакеты в Абхазию, и выяснил, что в разгар высокого сезона 2017 года курорты этой республики продаются с заметным снижением объемов по сравнению с прошлым годом, впрочем, как и курорты черноморского побережья России.

Заместитель генерального директора по продукту компании "Роза ветров" Елена Савченко подтвердила, что Абхазия упала меньше, чем Краснодарский край, но предположила, что по итогам всего сезона республику ожидает снижение не менее чем на 40%.

"В целом по сезону можно говорить о падении порядка 35-40%", — сказала заместитель генерального директора компании "Солвекс" Людмила Сысойкина. По ее наблюдениям, к 1 июля направление просело на 50%. Сам июль вышел на прошлогодний уровень, но благодаря активному раннему бронированию 2016 года, когда все популярные объекты раскупили уже к маю, в июле почти нечего было продавать. С учетом позднего наступления лета в компании надеются на хороший сентябрь, рассчитывая сократить итоговое падение до 20-25%.

Генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что прошлый год стал лучшим как для российских курортов, так и для Абхазии, однако и нынешний спад также затронул все эти направления. По сравнению с 2016 годом падение спроса на Абхазию составило 30%, с 2015 — 20%, отметил он. "Подобные цифры мы видим по всему побережью. Например, Анапа показывает минус 29%, Крым — минус 28%", — уточнил эксперт.

Он отметил, что на текущий спрос крайне негативно повлияла трагедия в Гудаутском районе Абхазии, где 11 июля было совершено нападение на туристов, в результате которого один россиянин погиб. "Продажи сразу же провалились на две-три недели вперед, было аннулировано несколько сотен оплаченных или забронированных туров. И только сейчас спрос начинает восстанавливаться, но достичь показателей двух последних лет не удастся", — считает Ромашкин.

По мнению коммерческого директора компании "Алеан" Оксаны Булах, снижение турпотока в Абхазию затронуло не только организованный туризм, но и частный сектор. В первую очередь клиенты выбирают новые отели с современным номерным фондом и пансионаты советских времен средней стоимостью до 2 тысячи рублей. Берут и мини-отели, где цена за сутки доходит до 500-600 рублей, но более дорогие объекты пользуются минимальным спросом.