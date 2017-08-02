Глава РСТ считает, что введение курортного сбора поможет частному сектору

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Введение курортного сбора при неотработанном механизме его взимания может привести к повышению конкурентоспособности частного сектора и ее снижению у легального бизнеса, заявил в среду в ходе телемоста Москва-Сухум "Курортный сбор в России: влияние на туротрасль Абхазии" президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.

Шпилько обратил внимание, что при обсуждении курортного сбора всегда встает вопрос о том, как быть с частным сектором. "Сейчас налоги платят законопослушные, крупные и средние гостиницы и здравницы. Даже налоговики не могут собрать налоги с частного сектора, в случае с курортным сбором будут действовать муниципалы, а теперь этому частному сектору предлагают выступить в качестве налогового агента! Я не знаю, кто может поручиться за то, что этот самый курортный сбор не начнут собирать в "карман" того же частного сектора", — прокомментировал он ситуацию.

Спикер напомнил, что сегодня в России и так происходит перераспределение турпотоков в пользу частного сектора на фоне снижения спроса, и заметил, что некорректным проведением эксперимента можно еще больше усилить конкурентоспособность частного сектора, который "фискально непрозрачен".

"Сто рублей на человека, может быть, и не проблема, но проблема в том, в чью пользу усиливается конкурентоспособность. Сегодня в случае с курортным сбором мы усиливаем ее в первую очередь в сторону усиления турпродукта наших конкурентов (других стран) и в сторону конкурентоспособности частного сектора. А конкурентоспособность легального сектора, тех, кто платит налоги и будет платить курортный сбор, станет объективно снижаться", — выразил опасение Шпилько.

При этом он особо подчеркнул, что турбизнес не против налогов, не против акцизов, не против сбора вообще, и призвал обратить особое внимание на то, когда, где и как они применяются. "Не нужно представлять, что если мы критикуем какие-то управленческие практики, то мы не являемся патриотами своих курортов. Дело не в том, чтобы собирать или не собирать курортный сбор, а в том, чтобы это происходило эффективно, с учетом мирового опыта и законов рынка, а не как дань экономической или политической конъюнктуре", — резюмировал глава РСТ.