Туроператоры советуют подавать документы на визы в США заранее

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские туроператоры, специализирующиеся на продаже туров в США, не пока отмечают, что ответные меры РФ на разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США как-то повлияли на турпоток в Америку, который в 2017 году демонстрирует определенный рост, но рекомендуют туристам заботиться заранее о получении визы в эту страну, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
После этого в посольстве США в России заявили, что не исключают того, что сокращения численности персонала дипмиссии приведет к замедлению консульской деятельности.
"Туроператоры, которые специализирующиеся на продаже туров в США, в этом году отмечали рост спроса на направление, что даже привело к увеличению сроков записи на собеседование для подачи документов в американское посольство. В то же время компании, в которых страна представлена как одно из предложений, особо роста не видят – продажи держатся на уровне двух последних лет. Пока практически не повлияла на расклад и ситуация с явным охлаждением российско-американских отношений", — сказала собеседница агентства и привела мнения участников туррынка.
Оценка туроператоров
Генеральный директор компании "Америка-трэвел" – российского офиса американского оператора America For You Маргарита Бабаян считает, что увеличение потока пошло с апреля 2017 года, но показатели 2014 года пока не достигнуты. "Но по сравнению с 2015-2016 годами сейчас мы видим серьезный рост спроса на поездки в США. В принципе направление безопасное и довольно несложное в организации. Есть прямые перелеты, ситуация с визами понятная, выдают ее на три года", – объяснила она.
Заметили эту тенденцию и в "Американской компании путешествий". Директор Елена Губарева подтвердила, что сроки оформления увеличились. "Если раньше визу можно было получить и за неделю, то весной и в первые две недели июня приглашение на собеседование откладывалось иногда до двух месяцев", — прокомментировала ситуацию она. Губарева опасается, что обострение ситуации может привести к еще большему увеличению сроков оформления визы.
Реакция туристов
Тюрина так же отметила, что как только появилась информация о планах России по сокращению дипломатической миссии США, "туроператоры почувствовали реакцию туристов".
"Люди, планирующие поездку следующей зимой или весной, стали уточнять, не стоит ли подать документы на визу прямо сейчас – "пока не началось". И мы советуем не откладывать подачу документов, сделать все заранее", – сказала руководитель "Американской компании путешествий".
О спросе на уровне прошлого года сообщили и в компании "Русский экспресс". Однако, как подчеркнула заместитель генерального директора Наталья Литвиненко, за последнюю неделю запросов на турпоездки в США стало меньше, и эксперт напрямую связывает это с ухудшением отношений между двумя странами.
"Но с деловыми целями едут, судя по тому, что отели все же бронируют. А некоторые задают вопросы – не будет ли проблем с визой, не могут ли их потом выслать из США. Но таких звонков – единицы", – добавила она.
Маргарита Бабаян снижения спроса на США в последние дни не отмечает. Она пояснила, что июнь был ударным, июль хорошим, август, похоже, тоже выделится объемами по сравнению с летними месяцами 2016 года. По ее оценкам, порядка 30% клиентов приходят уже с открытыми визами, причем половина из них выезжают в США впервые. "Это люди, которые оформили визы на всякий случай, и нередко этот случай – появление дешевых авиабилетов", – полагает директор "Америка-трэвел".
Зачем россияне едут в Америку
Представитель РСТ остановилась на том, куда и зачем российские туристы едут в Америке. Она пояснила, что предпочтения россиян, посещающих США, не меняются годами – большинство едут в Нью-Йорк, Вашингтон, Майами, Калифорнию.
В целом она отметила рост интереса к Америке примерно на 20% по сравнению с 2016 годом. "Но это отложенный спрос, думаю, как и на других направлениях. Люди подкопили денег, смирились с тем, что валютный курс ниже не становится, и вновь поехали за рубеж", – поделилась мнением Губарева.
Представитель компании "Русский экспресс" рассказала еще об одной тенденции, усилившейся с этого года. По ее словам, все чаще туристы приходят в компанию, чтобы получить советы и расписать подробный маршрут по стране, а потом бронируют поездку самостоятельно. Как правило, это люди, посещающие США не в первый раз. "Но мы выезжаем за счет того, что к туру предлагаем наши групповые экскурсионные программы, которые выходят заметно дешевле индивидуальных. На такие программы с посещением нескольких городов спрос не ослабевает", – сказала Литвиненко.