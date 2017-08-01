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Туризм
Туризм

Туроператоры советуют подавать документы на визы в США заранее

Сюжет:
Ответные меры России на новые санкции США (78)
14:0001.08.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗдание американского посольства в Москве. Архивное фотоЗдание американского посольства в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские туроператоры, специализирующиеся на продаже туров в США, не пока отмечают, что ответные меры РФ на разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США как-то повлияли на турпоток в Америку, который в 2017 году демонстрирует определенный рост, но рекомендуют туристам заботиться заранее о получении визы в эту страну, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Государственный флаг США на фасаде здания посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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NYT: после ответных мер Москвы США стали чаще отказывать россиянам в визах
МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Посол США в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

После этого в посольстве США в России заявили, что не исключают того, что сокращения численности персонала дипмиссии приведет к замедлению консульской деятельности.

"Туроператоры, которые специализирующиеся на продаже туров в США, в этом году отмечали рост спроса на направление, что даже привело к увеличению сроков записи на собеседование для подачи документов в американское посольство. В то же время компании, в которых страна представлена как одно из предложений, особо роста не видят – продажи держатся на уровне двух последних лет. Пока практически не повлияла на расклад и ситуация с явным охлаждением российско-американских отношений", — сказала собеседница агентства и привела мнения участников туррынка.

Оценка туроператоров

Генеральный директор компании "Америка-трэвел" – российского офиса американского оператора America For You Маргарита Бабаян считает, что увеличение потока пошло с апреля 2017 года, но показатели 2014 года пока не достигнуты. "Но по сравнению с 2015-2016 годами сейчас мы видим серьезный рост спроса на поездки в США. В принципе направление безопасное и довольно несложное в организации. Есть прямые перелеты, ситуация с визами понятная, выдают ее на три года", – объяснила она.

Вывоз посольством США в России собственности со складских помещений на Дорожной улице в Москве. 31 июля 2017
© РИА Новости / Виноградов Дмитрий
Посольство США рассказало о последствиях сокращения дипмиссии в России
По ее наблюдениям, россияне последнее время охотно получают визу впрок. Возможно, поэтому сроки записи на собеседование в посольство США с апреля стали подрастать – сначала до трех недель, потом до пяти и в какой-то момент дошли до 46 дней. "Посольство явно не справлялось с большим наплывом заявителей", – уточнила туроператор.

Заметили эту тенденцию и в "Американской компании путешествий". Директор Елена Губарева подтвердила, что сроки оформления увеличились. "Если раньше визу можно было получить и за неделю, то весной и в первые две недели июня приглашение на собеседование откладывалось иногда до двух месяцев", — прокомментировала ситуацию она. Губарева опасается, что обострение ситуации может привести к еще большему увеличению сроков оформления визы.

Реакция туристов

Тюрина так же отметила, что как только появилась информация о планах России по сокращению дипломатической миссии США, "туроператоры почувствовали реакцию туристов".

"Люди, планирующие поездку следующей зимой или весной, стали уточнять, не стоит ли подать документы на визу прямо сейчас – "пока не началось". И мы советуем не откладывать подачу документов, сделать все заранее", – сказала руководитель "Американской компании путешествий".

Посол США Майкл Макфол. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Макфол утверждает, что россиянам придется месяцами ждать виз в США
По словам начальника отдела продаж компании Oriental Discovery Натальи Дальбиновой, им также пришлось учитывать новые сроки подачи визовых заявлений. "Мы предупреждаем клиентов, что надо ориентироваться на ближайшую возможную дату собеседования и немедленно записываться. Пока трудно сказать, отразится ли сокращение сотрудников посольства США на длительности визовой процедуры, но исключать это нельзя", – считает она.

О спросе на уровне прошлого года сообщили и в компании "Русский экспресс". Однако, как подчеркнула заместитель генерального директора Наталья Литвиненко, за последнюю неделю запросов на турпоездки в США стало меньше, и эксперт напрямую связывает это с ухудшением отношений между двумя странами.

"Но с деловыми целями едут, судя по тому, что отели все же бронируют. А некоторые задают вопросы – не будет ли проблем с визой, не могут ли их потом выслать из США. Но таких звонков – единицы", – добавила она.

Маргарита Бабаян снижения спроса на США в последние дни не отмечает. Она пояснила, что июнь был ударным, июль хорошим, август, похоже, тоже выделится объемами по сравнению с летними месяцами 2016 года. По ее оценкам, порядка 30% клиентов приходят уже с открытыми визами, причем половина из них выезжают в США впервые. "Это люди, которые оформили визы на всякий случай, и нередко этот случай – появление дешевых авиабилетов", – полагает директор "Америка-трэвел".

Зачем россияне едут в Америку

Представитель РСТ остановилась на том, куда и зачем российские туристы едут в Америке. Она пояснила, что предпочтения россиян, посещающих США, не меняются годами – большинство едут в Нью-Йорк, Вашингтон, Майами, Калифорнию.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Косачев: у дипмиссии США достаточно сотрудников для полноценной работы в РФ
Директор "Американской компании путешествий" уточнила, что среди наших соотечественников преимущественно популярен экскурсионный туризм и бизнес-поездки, а вот пляжный отдых так и не выбился вперед.

В целом она отметила рост интереса к Америке примерно на 20% по сравнению с 2016 годом. "Но это отложенный спрос, думаю, как и на других направлениях. Люди подкопили денег, смирились с тем, что валютный курс ниже не становится, и вновь поехали за рубеж", – поделилась мнением Губарева.

Представитель компании "Русский экспресс" рассказала еще об одной тенденции, усилившейся с этого года. По ее словам, все чаще туристы приходят в компанию, чтобы получить советы и расписать подробный маршрут по стране, а потом бронируют поездку самостоятельно. Как правило, это люди, посещающие США не в первый раз. "Но мы выезжаем за счет того, что к туру предлагаем наши групповые экскурсионные программы, которые выходят заметно дешевле индивидуальных. На такие программы с посещением нескольких городов спрос не ослабевает", – сказала Литвиненко.

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Туризм
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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4284141
Люди подкопили денег, - пишите прямо: насосались народной крови и поехали переваривать.
14:21
01.08.2017
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Владимир Ф. Быченков
А зачем вообще ездить в США?
14:04
01.08.2017
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