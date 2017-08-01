Сахалин предложил Японии ввести для россиян трехдневный безвизовый режим

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 авг — РИА Новости. Власти Сахалина предложили ввести режим трехдневных безвизовых посещений Японии российскими гражданами, с такой инициативой выступил губернатор региона Олег Кожемяко на встрече с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей парламента Японии Мунэо Судзуки, сообщает во вторник пресс-служба губернатора.

Ранее российская сторона отменила визы для японцев, которые посещают Сахалин на пароме Корсаков — Вакканай в течение 72 часов. Последовали и ответные меры — для россиян упростили процедуру оформления визы в Японию. Сроки ее выдачи сократились до пяти дней.

"Логичным шагом стало бы принятие решения о безвизовом въезде в соседнюю страну граждан России на период до трех суток. Возможность свободного приграничного перемещения между Сахалином и Хоккайдо в конце прошлого года обсуждали главы двух государств. Уверен, это поможет полнее раскрыть потенциал сотрудничества в области туристических обменов и сфере деловых связей. Рассчитываем на ваше содействие в решении данного вопроса", — приводит пресс-служба слова Кожемяко.

​Представители других регионов России, добавляет пресс-служба, в этом случае смогут посещать Японию, сделав промежуточную остановку на Сахалине.

"По возвращению в Японию я сразу передам ваше предложение в правительство. Завтра утром встречусь с главным секретарем кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, который курирует данный вопрос", — цитирует пресс-служба японского политика.

Стороны также договорились о том, что между Японией и Курильскими островами будет налажено прямое паромное и воздушное сообщение, что станет одним из главных условий для укрепления взаимных деловых контактов.

​По информации пресс-службы губернатора, Мунэо Судзуки называют неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по отношениям с Россией. В течение нескольких лет он участвовал в налаживании контактов между странами, был одним из организаторов поездок на Курилы японских граждан на безвизовой основе.