Туроператоры определили самые популярные направления летнего отдыха россиян

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Представители туристического бизнеса, занимающиеся пакетным отдыхом россиян, составили рейтинг наиболее популярных направлений лета 2017 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Топ-5 главных направлений лета по версии туроператоров
Результаты летних бронирований у большинства массовых туроператоров (TUI Россия, "НТК Интурист", Coral Travel) показали, что первое место в рейтинге направлений занимает Турция. Объем продаж по этому направлению вырос по сравнению с 2016-м годом в несколько раз, однако сравнения с прошлым летним сезоном не совсем корректны — его Турция полноценно не отработала.
В этом году в Турции ждут восстановления российского рынка до уровня 2015 года. Пока можно говорить о том, что этим летом самым популярным направлением у россиян стало Анталийское побережье, а на нем лидирует относительно дешевый Кемер.
Пляжная Россия в этом году, несмотря на общую тенденцию спада количества бронирований, остается в ТОП-5 самых популярных направлений лета. Туроператор "Библио Глобус" сообщает о двукратном увеличении объемов бронирования юга страны в сравнении с прошлым годом. По линии этой компании с 1 января по 1 июля 2017 года на курортах Краснодарского Края и Крыма отдохнули 536,4 тысячи туристов, что на 92% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Россия как пляжное направление этим летом стоит на втором месте по числу бронирований у "НТК Интурист", на четвертом — у Coral Travel. В TUI в этом году Россия вышла за пределы рейтинга ТОП-5 (второе место в прошлом году).
На втором месте у Coral Travel — Греция. Эта страна занимает четвертое место по бронированиям на лето у "Библио Глобуса" и шестое – у "НТК Интурист". В лидерах бронирований среди курортов — острова Родос и Крит.
Кипр также вошел в ТОП-5 направлений "Лета-2017" — страна на втором месте у TUI Россия и на этой же позиции у "Библио Глобуса". Лидирует курорт Айя-Напа.
Испания попала в ТОП-5 у Coral Travel (третье место) и TUI Россия (четвертая позиция рейтинга).
Черногория у TUI Россия в этом году занимает третье место и пятое — у "Библио Глобуса". Чаще всего туристы интересуются Будвой.
Только единожды представлены в рейтинге массовых туроператоров Тунис (пятое место у Coral Travel) и Италия (пятое место у "НТК Интурист). В Италии наиболее популярны у туристов летом такие пляжные направления, как Римини, Риччоне, Милано Маритима, Искья и Сицилия.
Туристический рынок преодолел кризис
В этом году туроператоры отмечают восстановление спроса на зарубежные направления и увеличение глубины бронирований.
В TUI Россия считают, что позитивный тренд сохранится до конца лета. "Помимо очевидной популярности Турции, спрос на которую увеличился почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, мы отмечаем спрос на уровне прошлого года и выше по таким направлениям, как Кипр, Греция, Хорватия", — говорит директор по управлению продажами TUI Россия Али Микаилов.
Данные онлайн-агрегаторов пакетных туров
Ключевые агрегаторы пакетных туров — "Слетать.ру" и Onlinetours.ru — также подсчитали количество запросов на пакетные туры в сезоне "Лето 2017".
Россия — на втором месте у Onlinetours.ru и на четвертом — у "Слетать.ру" (7,7% запросов). У Onlinetours.ru в России безусловно лидирует по фактическим продажам Адлер, у Слетать.ру в запросах по России впереди Крым (более 50%), на втором месте — Краснодарский край.
Греция также вошла в рейтинг самых популярных направлений лета у агрегаторов – второе место у "Слетать.ру" и третье — у Onlinetours.ru. В лидерах — Крит.
Замыкают рейтинги ТОП-5 у агрегаторов Испания и Тунис. В Тунисе лидирует Джерба, данных по Испании не предоставлено.
"Все включено" по-прежнему лидер
По общей оценке всех опрошенных компаний, наиболее популярным типом питания по всем направлениям является система "все включено". В среднем летний отпуск у российских туристов на зарубежных курортах длится 10 дней. Звездность запрашиваемых объектов размещения зависит от направления.
В Турции россияне покупают размещение в отелях 5* по системе "все включено". Средняя продолжительность отдыха здесь составляет в этом году 10 ночей.
В Греции россияне предпочитают отдыхать 10 ночей. Звездность отелей варьируется в основном в пределах 4* — 5*.
На Кипре туристы чаще бронируют отели 3-4*, тип питания — "все включено" или полупансион. Аналогичная ситуация в Испании. Средняя продолжительность отдыха — 10 ночей.
В Болгарии популярны бюджетные отели и отели, предлагающие отдых по системе "все включено". Отдых в этой стране обычно длится около 10 ночей.
Аномалией в плане запрашиваемых типов размещения выглядит этим летом Черногория — здесь туристы очень часто просят подобрать частное размещение. В "Библио Глобусе" отмечают рост спроса на виллы. Кроме того, популярны отели категории 4*. Длительность отдыха — до 14 ночей.
В Италии россияне отдыхают в среднем 10 ночей. Наибольшим спросом пользуются отели 3-4*. В "НТК Интурист" в этом сезоне отмечают и рост спроса на отели более высоких категорий.