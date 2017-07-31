Туроператоры определили самые популярные направления летнего отдыха россиян

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Представители туристического бизнеса, занимающиеся пакетным отдыхом россиян, составили рейтинг наиболее популярных направлений лета 2017 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Топ-5 главных направлений лета по версии туроператоров



"По обобщенным данным туроператоров и интернет-агрегаторов пакетных туров, в число топовых направлений этого лета вошли: Турция, Россия, Греция, Кипр, Испания, Болгария, Черногория, Тунис и Италия. При этом позиции лидера — Турции — практически недосягаемы. Она, скорее всего, и останется безусловным лидером этого лета", — отмечает ассоциация.

Результаты летних бронирований у большинства массовых туроператоров (TUI Россия, "НТК Интурист", Coral Travel) показали, что первое место в рейтинге направлений занимает Турция. Объем продаж по этому направлению вырос по сравнению с 2016-м годом в несколько раз, однако сравнения с прошлым летним сезоном не совсем корректны — его Турция полноценно не отработала.

В этом году в Турции ждут восстановления российского рынка до уровня 2015 года. Пока можно говорить о том, что этим летом самым популярным направлением у россиян стало Анталийское побережье, а на нем лидирует относительно дешевый Кемер.

После Турции позиции рейтингов у туроператоров разнятся, однако страны в них представлены практически одни и те же.

Пляжная Россия в этом году, несмотря на общую тенденцию спада количества бронирований, остается в ТОП-5 самых популярных направлений лета. Туроператор "Библио Глобус" сообщает о двукратном увеличении объемов бронирования юга страны в сравнении с прошлым годом. По линии этой компании с 1 января по 1 июля 2017 года на курортах Краснодарского Края и Крыма отдохнули 536,4 тысячи туристов, что на 92% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Россия как пляжное направление этим летом стоит на втором месте по числу бронирований у "НТК Интурист", на четвертом — у Coral Travel. В TUI в этом году Россия вышла за пределы рейтинга ТОП-5 (второе место в прошлом году).

Среди отечественных курортов у туроператоров лидируют по спросу Сочи (Адлерский район) и Крым (Южный берег и Евпаторийский район).

На втором месте у Coral Travel — Греция. Эта страна занимает четвертое место по бронированиям на лето у "Библио Глобуса" и шестое – у "НТК Интурист". В лидерах бронирований среди курортов — острова Родос и Крит.

Кипр также вошел в ТОП-5 направлений "Лета-2017" — страна на втором месте у TUI Россия и на этой же позиции у "Библио Глобуса". Лидирует курорт Айя-Напа.

Испания попала в ТОП-5 у Coral Travel (третье место) и TUI Россия (четвертая позиция рейтинга).

Болгария оказалась в ТОП-5 туроператора TUI Россия (пятое место) и "НТК Интурист" (третье место). Здесь лидируют такие курорты, как Солнечный берег, Несебр.

Черногория у TUI Россия в этом году занимает третье место и пятое — у "Библио Глобуса". Чаще всего туристы интересуются Будвой.

Только единожды представлены в рейтинге массовых туроператоров Тунис (пятое место у Coral Travel) и Италия (пятое место у "НТК Интурист). В Италии наиболее популярны у туристов летом такие пляжные направления, как Римини, Риччоне, Милано Маритима, Искья и Сицилия.

© Fotolia / Aleksandar Todorovic Туристы на пляже на побережье Черного моря в Болгарии © Fotolia / Aleksandar Todorovic Туристы на пляже на побережье Черного моря в Болгарии

Туристический рынок преодолел кризис



В этом году туроператоры отмечают восстановление спроса на зарубежные направления и увеличение глубины бронирований.

"Глубина продаж достигает октября – бархатного сезона на многих популярных направлениях. В связи с этим можно с уверенностью сказать, что рынок вернулся к докризисным показателям, а на некоторых направлениях даже многократно увеличился (Россия, Кипр, Греция)", — отмечают в компании "Библио Глобус".

В TUI Россия считают, что позитивный тренд сохранится до конца лета. "Помимо очевидной популярности Турции, спрос на которую увеличился почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, мы отмечаем спрос на уровне прошлого года и выше по таким направлениям, как Кипр, Греция, Хорватия", — говорит директор по управлению продажами TUI Россия Али Микаилов.

Данные онлайн-агрегаторов пакетных туров

Ключевые агрегаторы пакетных туров — "Слетать.ру" и Onlinetours.ru — также подсчитали количество запросов на пакетные туры в сезоне "Лето 2017".

Первое место здесь также занимает Турция. В "Слетать.ру" на направление пришлось более 38% запросов, в Onlinetours — 29%. Чаще всего туристы искали Кемер и Сиде.

Россия — на втором месте у Onlinetours.ru и на четвертом — у "Слетать.ру" (7,7% запросов). У Onlinetours.ru в России безусловно лидирует по фактическим продажам Адлер, у Слетать.ру в запросах по России впереди Крым (более 50%), на втором месте — Краснодарский край.

Греция также вошла в рейтинг самых популярных направлений лета у агрегаторов – второе место у "Слетать.ру" и третье — у Onlinetours.ru. В лидерах — Крит.

Кипр в рейтинге "Слетать.ру" занимает третье место, у Onlinetours.ru — четвертое.

Замыкают рейтинги ТОП-5 у агрегаторов Испания и Тунис. В Тунисе лидирует Джерба, данных по Испании не предоставлено.

"Все включено" по-прежнему лидер



По общей оценке всех опрошенных компаний, наиболее популярным типом питания по всем направлениям является система "все включено". В среднем летний отпуск у российских туристов на зарубежных курортах длится 10 дней. Звездность запрашиваемых объектов размещения зависит от направления.

В Турции россияне покупают размещение в отелях 5* по системе "все включено". Средняя продолжительность отдыха здесь составляет в этом году 10 ночей.

Самый непродолжительный отдых у туристов на пляжных курортах России — 3-7 ночей. Здесь клиенты в равной степени интересуются разными вариантами, но многие изначально смотрят варианты AI (All Inclusive), хотя затем из-за недостаточно числа предложений бронируют другой тип питания. Предпочитаемая звездность отелей в России — 3-4*.

В Греции россияне предпочитают отдыхать 10 ночей. Звездность отелей варьируется в основном в пределах 4* — 5*.

На Кипре туристы чаще бронируют отели 3-4*, тип питания — "все включено" или полупансион. Аналогичная ситуация в Испании. Средняя продолжительность отдыха — 10 ночей.

В Тунисе туристы отдают предпочтения отелям 4*, на втором месте — 5*. Чаще всего запрашиваются системы питания "все включено" и "ultra all inclusive". В Тунисе россияне также отдыхают около 7-10 ночей.

В Болгарии популярны бюджетные отели и отели, предлагающие отдых по системе "все включено". Отдых в этой стране обычно длится около 10 ночей.

Аномалией в плане запрашиваемых типов размещения выглядит этим летом Черногория — здесь туристы очень часто просят подобрать частное размещение. В "Библио Глобусе" отмечают рост спроса на виллы. Кроме того, популярны отели категории 4*. Длительность отдыха — до 14 ночей.

В Италии россияне отдыхают в среднем 10 ночей. Наибольшим спросом пользуются отели 3-4*. В "НТК Интурист" в этом сезоне отмечают и рост спроса на отели более высоких категорий.