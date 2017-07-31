Пострадавшая в Хургаде россиянка закончила лечение и вернулась домой

КАИР, 31 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Пострадавшая при нападении на иностранных туристов в египетской Хургаде гражданка России успешно завершила лечение в больнице Каира и вылетела в Москву, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Египте Артем Поляков.

"В три часа ночи она вылетела, сотрудник посольства проводил ее, в дополнительной помощи она не нуждается", — сообщил собеседник агентства.

В посольстве пояснили, что египетская сторона в отношении россиянки выполнила все свои обязательства. "Все, что обещали, выполнили. Если при лечении в Хургаде речь шла о ее жизни, то в Каире уже проводилось лечение с участием пластических хирургов, которые делали все, чтобы не осталось шрамов", — сказал Артем Поляков.

Он также отметил, что гражданка РФ находилась в больнице за счет Египта, обратный билет ей также приобрело египетское минтуризма.

Четырнадцатого июля вооруженный ножом мужчина напал на пляже в Хургаде на иностранных туристок. Две гражданки Германии погибли, две туристки из Армении, одна россиянка и жительница Чехии получили ранения. Позднее гражданка Чехии скончалась от ран в больнице Каира. Нападавший был задержан, расследование инцидента проводит прокуратура Египта. Официальная версия нападения пока не названа.