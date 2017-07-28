Сенатор прокомментировал новую редакцию закона о туризме

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Изменения, внесённые в закон об основах туристической деятельности, повышают степень защищённости туристов и облегчают деятельность туристического бизнеса, заявил РИА Новости председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

"Помимо технических и уточняющих поправок, в закон внесены изменения для защиты прав туристов, упрощения работы туроператоров и снижения бюрократической нагрузки на весь механизм реализации туристского продукта", — сказал собеседник агентства.

Страховые выплаты туристам

Он пояснил, что в новой версии закона, если туроператор не может выполнить свои обязательства перед туристом, датой страхового случая может стать дата исключения туроператора из реестра.

"Раньше турист получал страховую выплату только после публичного заявления о прекращении туроператорской деятельности, в то время как некоторые компании таких заявлений не делали. Такая поправка гарантирует туристам своевременное получение денег в случае неоказания услуги", — уточнил Фомин.

По словам сенатора, теперь для выплаты страхового возмещения в новой версии закона можно использовать не только копии, но и оригиналы необходимых документов.

Новое для туроператоров

"Защиту прав туристов также обеспечит уточнение сроков, в которые страховщик или гарант обязан проинформировать Ростуризм о получении первого требования туриста о выплате страхового возмещения. Теперь этот срок составит три рабочих дня", — прокомментировал новую редакцию закона собеседник агентства.

Фомин напомнил, что в действующей редакции федерального закона, если фонд персональной ответственности туроператора достиг максимального размера, то он только со следующего календарного года освобождался от перечислений в фонд.

"В законопроекте же указан новый срок – "со следующего квартала". Условно, если туроператор закрыл фонд в январе, ему не нужно будет ждать следующего года для освобождения от таких выплат. Сроки предоставления туроператором документа, подтверждающего наличие у него финансового обеспечения ответственности, расширены с 30 до 45 календарных дней. Минимальный размер финансового обеспечения ответственности туроператора ещё на один год оставили в размере 3%, а минимум в 5% будет действителен только с 2018 года", — рассказал он.

"Это, бесспорно, положительные изменения для туроператоров. К ним же я могу отнести четко прописанное условие, при котором по достижению максимального размера фонда туроператорам не требуется финансовое обеспечение ответственности", — считает сенатор.

Облегчение работы турагентств

Собеседник агентства пояснил, что туристическим агентам значительно упростит работу отмена нормы, согласно которой при реализации турагентом туристского продукта он должен предоставлять туристу копию доверенности от туроператора на заключение договоров от его имени.

"Эта проблема обсуждалась на турагентском форуме в Сочи, и она вызывала у представителей отрасли большую обеспокоенность", — напомнил он.

"Такие изменения, вне всяких сомнений, повышают качество закона. В нынешних условиях туристического рынка одинаково необходимы как защита туристов, так и послабления для бизнеса. В новой редакции закона об основах туристской деятельности учтены оба эти подхода", — отмечает Фомин.