В 2017 году более двух млн туристов посетили Крым, 85% довольны отдыхом

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму. Архивное фото

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму. Архивное фото

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июл — РИА Новости. На курортах Крыма на данный момент отдохнуло более 2,3 миллиона человек, 85% остались довольны своим пребыванием на полуострове, сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Количество отдохнувших примерно находится на уровне предыдущего, рекордного 2016 года и составляет более 2 миллионов 300 тысяч человек. Падение — 4,8%, что считается на уровне специфической погрешности и является незначительным", — сказал Сафонов.

По его словам, на полуостров массово приезжают граждане из соседней Украины, хотя у них есть проблемы с тем, чтобы добраться до Крыма. Кроме того, Сафонов сообщил, что количество санаториев в Крыму увеличилось на 24% — до 597.

"Уровень заполняемости также находится на уровне прошлого года. Продолжена работа по повышению доступности и качества отдыха в Крыму. Средняя цена на отдых в летний период 2017 года в санаторно-курортной отрасли у нас составляет 3064 рубля. Причем в эту цену входит и размещение, и проживание, и, что самое главное, полноценное лечение", — рассказал руководитель агентства. Он отметил, что в среднем за размещение в гостинице туристам придется заплатить 3200 рублей.

Кроме того, по словам Сафонова, с июля этого года приезжающие на полуостров могут получить специальную карту гостя, которая позволит им посещать более 200 музеев, получать скидки в кафе, ресторанах и гостиницах. Также, как заверил руководитель агентства, этим летом в Крыму стало больше самостоятельных туристов.

"47% отдыхающих организовали турпоездку сами, 30% воспользовались услугами туроператора", — подтвердил он и подчеркнул, что Крым остается популярным для семейного отдыха: 44% приехали вместе со своими родными и близкими.

По его словам, согласно социологическим исследованиям, 85% туристов остались довольны отдыхом. При этом среди них 35% впервые посетили полуостров.