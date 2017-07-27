Аксенов допустил отмену курортного сбора в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Эксперимент по взиманию курортного сбора в Крыму может быть прекращен, если вызовет негатив или сложности в администрировании, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мы будем мониторить выполнение этого закона. Если это будет неудобно для туристов и с точки зрения администрирования, будет кого-то напрягать, значит, эксперимент продлится определенное время и дальше продлен не будет", — сказал Аксенов в эфире телерадиокомпании "Первый Крымский".

Глава республики сказал, что до вступления в силу закона есть достаточно времени, чтобы учесть все нюансы проведения эксперимента. Порядок взимания сбора в Крыму и его размер будет определен в сентябре, сказал Аксенов.

Госдума 19 июля приняла закон о введении платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора), пока в виде эксперимента, с 1 мая 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Максимальная сумма сбора в первый год составит 50 рублей в сутки, далее до 100 рублей. Регионы имеют полномочия по установлению льготных категорий, снижению ставки, обнулению. Впоследствии правительственный закон о курортном сборе был одобрен Совфедом.