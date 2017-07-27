Эксперт посоветовал российским туристам в Британии иметь при себе наличные

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Туристам, отправляющимся в Великобританию в начале августа, на всякий случай стоит иметь запас наличных денег в связи с планируемой забастовкой сотрудников Банка Англии, предупредил директор аналитического департамента компании Golden Hills – КапиталЪ АМ Михаил Крылов.

Сотрудники Банка Англии, работающие в отделах техобслуживания, безопасности и в хозблоке, проведут акцию протеста 31 июля, 1, 2 и 3 августа. Если руководство не решит вопрос с оплатой труда, профсоюз проведет консультации со своими членами из других департаментов регулятора в рамках эскалации акции протеста. Последний раз сотрудники Банка Англии бастовали 50 лет назад, напоминает заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Коммерческие банки обычно имеют определенные запасы наличных денег (в том числе и для банкоматов), но тем, кто отправляется в Великобританию, нужно быть готовым к сюрпризам, поскольку такая забастовка происходит впервые в новейшей истории", — сказал Крылов РИА Новости.

Впрочем, сотрудники Банка Англии выполняют важную роль в экономике и, конечно, заботятся о качестве корпоративного управления. Банк Англии — это учреждение, с которого взята модель современных центральных банков, отмечает эксперт.

"Наконец, в экономике постмодерна, к которой относятся иностранные аналоги регуляторов, фундаментальная роль отдельно взятых сотрудников масштабируется с учетом преимуществ информационных технологий. Даже если бастующие выполняют ключевую роль в рабочем процессе, его организация предельно деперсонализирует и автоматизирует процесс, для того чтобы снизить любое воздействие на рынки от перебоев в операционном управлении", — говорит Крылов.

"Что касается инфраструктуры международных рынков, перенесшей теракты 9/11, то она воспримет забастовку Банка Англии сбалансированно. Терять адекватность время от времени может только поведение отдельных валютных курсов в очень краткосрочных периодах, и то благодаря летнему затишью на биржах (и снижению ликвидности) в целом", — отметил эксперт.

"На работу фондовой биржи в Лондоне, где торгуются акции российских компаний, забастовка в Банке Англии никак не должна повлиять. Британский фунт стерлингов, несмотря на эту ожидаемую забастовку, торгуется в плюсе к доллару. Возможный рост зарплат (из-за забастовок) будет способствовать росту инфляции. А для Великобритании еще недавней угрозой была как раз наоборот дефляция. Поэтому некоторое возможное повышение инфляции не сможет сильно ухудшить состояние британской экономики", — добавила Мильчакова.