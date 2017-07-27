В Турции для выселенных российских туристов нашли отели

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Все туристы компании "Пегас Туристик", которых в числе прочих постояльцев выселили в среду из отеля Munamar Beach в Мармарисе по независящим от туроператора причинам, были оперативно размещены в других отелях и продолжили свой отдых, сообщила в четверг РИА Новости генеральный директор туроператора Анна Подгорная.

Ранее СМИ сообщали, что порядка 400 туристов были выселены из отеля Munamar Beach в турецком Мармарисе из-за конфликта между собственником и арендатором.

Подгорная рассказала, что по линии туроператора "Пегас Туристик" в отеле Munamar Beach в 23 номерах было размещено около 70 туристов. "Как только судебные приставы пришли с арестом этого отеля, туда же подъехали наши представители, так как было принято решение разместить клиентов "Пегас Туристик" в номерах других отелей", — доложила она.

Собеседница агентства напомнила, что сейчас в Турции самый разгар туристического сезона, и практически все отели имеют полную загрузку. "Нам пришлось в срочном порядке искать подходящие номера, проплачивать их и развозить туристов к новым местам отдыха. То есть туристы сразу же были размещены в других отелях, по возможности в близлежащих. Поскольку сейчас загрузка отелей достигает 100%, это было сделать достаточно сложно. Также мы старались организовать так, чтобы категория новых отелей соответствовала той, которую наши клиенты выбрали изначально", — прокомментировала ситуацию представитель туроператора.

Подгорная подчеркнула, что со стороны туристов претензий в адрес туроператора не выдвигалось, так как люди видели, что и как происходило.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что туроператор несет полную ответственность перед туристами даже в таких случаях. Здесь особо наглядно ощущается отличие между организованными и неорганизованными туристами. Наши туристы не остались на улице и испытали минимум неудобств от этой непредсказуемой ситуации. Хоть и мы несем финансовые потери не по своей вине, но наш турист защищен", — резюмировала она.

Как ранее сообщили турецкие СМИ, член королевской семьи Катара шейх Нассер Ахмед Али аль-Тани выкупил отель Munamar Beach Hotel в 2010 году за 15 миллионов долларов, а затем сдал его в аренду турецкой компании Guney Yildizi Otelcilik за 1 миллион долларов в год сроком на пять лет. В 2015 году срок контракта закончился, и во время переговоров по продлению соглашения аренды хозяин отеля потребовал увеличения аренды до 1,2 миллиона долларов, на что турецкая сторона не согласилась. Шейх подал в суд. Суд длился 1,5 года, 21 июля было принято решение в пользу хозяина, и клиентов отеля было решено расселить по другим гостиницам, для чего на место прибыли адвокаты и полиция.