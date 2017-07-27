"Аэлита Трэвел" предложила клиентам повторно оплатить авиабилеты

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российский туроператор "Аэлита Трэвел", который на прошлой неделе объявил о приостановке своей деятельности, предложил своим клиентам повторно оплатить авиабилеты в Болгарию в других компаниях.
"Клиентам, заключившим с ООО "Аэлита Трэвел" договор об оказании услуг (авиаперевозка) из Москвы или Санкт-Петербурга в Болгарию (Бургас) в период c 26 июля по 7 октября, в силу невозможности исполнения обязательств по вышеуказанным договорам рекомендуем повторно оплатить авиабилеты в других компаниях, которые осуществляют данный вид деятельности", — сообщается на сайте туроператора.
Там также указывается, что возврат денег, уплаченных по договорам за авиабилеты, будет осуществляться по соответствующим заявлениям.