"Аэлита Трэвел" предложила клиентам повторно оплатить авиабилеты

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российский туроператор "Аэлита Трэвел", который на прошлой неделе объявил о приостановке своей деятельности, предложил своим клиентам повторно оплатить авиабилеты в Болгарию в других компаниях.

На прошлой неделе туристическая компания "Аэлита Трэвел", продающая в Москве и Санкт-Петербурге путевки по России и странам Европы, объявила о приостановке своей деятельности из-за наступления страхового случая в Болгарии. В компании уточнили, что приостановка деятельности в первую очередь касается отправки детей на отдых в летние лагеря в Болгарии. Подробности страхового случая в компании не раскрыли.

"Клиентам, заключившим с ООО "Аэлита Трэвел" договор об оказании услуг (авиаперевозка) из Москвы или Санкт-Петербурга в Болгарию (Бургас) в период c 26 июля по 7 октября, в силу невозможности исполнения обязательств по вышеуказанным договорам рекомендуем повторно оплатить авиабилеты в других компаниях, которые осуществляют данный вид деятельности", — сообщается на сайте туроператора.

Там также указывается, что возврат денег, уплаченных по договорам за авиабилеты, будет осуществляться по соответствующим заявлениям.