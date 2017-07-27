Израиль назвал компании, которые могут получить субсидии на чартеры в Эйлат

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Министерство туризма Израиля назвало участников программы полетов из России в Эйлат в предстоящем зимнем сезоне, которая затронута субсидированием, сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу российского представительства министерства.

"Одобрены заявки на выполнение чартерных перелетов в аэропорт "Овда" из Москвы от туроператоров ICS Travel Group, "Библио Глобус", Coral Travel, ANEX Tour и авиакомпании Red Wings. Из Санкт-Петербурга чартерную программу ставит туроператор "Матрешка" на рейсах "Уральских авиалиний", — говорится в сообщении.

Уточняется, что общее количество перелетов из двух городов в определенные месяцы может достигать до 15 рейсов в неделю, до 10 из Москвы и до пяти из Санкт-Петербурга. При этом в рамках программы министерство, как и в прошлом, возмещает компаниям, организующим перелеты в аэропорт "Овда", сумму в размере 45 евро за каждого пассажира, но принять участие в программе возмещения смогут только те компании, которые с 15 октября 2017 года по 29 марта 2018 года выполнят минимум 16 рейсов в пункт назначения и обратно.

Итоги реализации программы субсидирования в прошлом зимнем сезоне в министерстве туризма Израиля признали удачными. Со 2 октября 2016 года по 9 апреля 2017 года было выполнено 150 рейсов со средней загрузкой 82%, тогда как с 8 октября 2015 года по 9 апреля 2016 года было организовано 80 перелетов в южный аэропорт Израиля со средней загрузкой 73%. В общей сложности в минувшем зимнем сезоне в аэропорт "Овда" прибыло 26,043 тысячи российских туристов, что на 113% больше, чем в аналогичный период 2016 года.

Ранее АТОР сообщала, что российский турпоток в Израиль вырос в первом полугодии на 30%. По оценке туроператоров, направлению удастся удержать столь высокую динамику роста и во втором полугодии 2017 года, глубина продаж туров в Израиль уже достигает зимних месяцев.

Директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова также сообщала ассоциации, что в конце 2017 года или в начале 2018 года недалеко от Эйлата заработает новый аэропорт "Рамон". В случае его открытия программа субсидирования чартеров из России может быть автоматически распространена и на него.