Ростуризм: нападение на туристов в Хургаде все еще вызывает тревогу

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму отмечает, что египетской стороной сняты еще не все вопросы, касающиеся авиационной безопасности, и признает, что недавнее нападение на туристок на пляже в Хургаде также вызывает определенную тревогу, но в оценке уровня безопасности для туристов в Египте руководствуется рекомендациями МИД России, сообщила РИА Новости во вторник советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.
В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла Россия после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала произошедшее как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.
"Вместе с тем результаты проведенных комиссией при Министерстве транспорта Российской Федерации проверок показали, что египетской стороной сняты еще не все вопросы, касающиеся авиационной безопасности. Поэтому авиасообщение с Египтом пока не возобновлено. Недавнее нападение на туристок на пляже в Хургаде также вызывает определенную тревогу", — пояснила Сергеева.