Ростуризм: нападение на туристов в Хургаде все еще вызывает тревогу

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму отмечает, что египетской стороной сняты еще не все вопросы, касающиеся авиационной безопасности, и признает, что недавнее нападение на туристок на пляже в Хургаде также вызывает определенную тревогу, но в оценке уровня безопасности для туристов в Египте руководствуется рекомендациями МИД России, сообщила РИА Новости во вторник советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.

Ранее источник, близкий к российско-египетским переговорам по возобновлению авиасообщения, заявил, что Россия по-прежнему считает Египет небезопасным для российских туристов, а обновление техники в аэропортах значительно ситуацию не улучшило.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла Россия после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала произошедшее как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

"В оценке уровня пребывания российских туристов на территории той или иной страны Ростуризм опирается на информацию и рекомендации уполномоченных органов, в частности Министерства иностранных дел Российской Федерации", — заявила собеседник агентства и напомнила, что МИДом России Египет официально не признан государством, опасным для посещения россиянами.

"Вместе с тем результаты проведенных комиссией при Министерстве транспорта Российской Федерации проверок показали, что египетской стороной сняты еще не все вопросы, касающиеся авиационной безопасности. Поэтому авиасообщение с Египтом пока не возобновлено. Недавнее нападение на туристок на пляже в Хургаде также вызывает определенную тревогу", — пояснила Сергеева.