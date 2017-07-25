Глава Ростуризма о задержке рейсов iFly: такого в будущем быть не должно

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, комментируя задержки рейсов авиакомпании iFly в Турцию и обратно из-за решения вопросов технического обслуживания бортов, заявил о необходимости исключить подобные ситуации в будущем.

В ночь на понедельник в Москву вернулись российские туристы, которые несколько дней ждали вылета рейсом iFly из турецкого Бодрума. Самолет должен был вылететь еще в 21 июля, но был задержан, и туристы остались ждать вылета в Бодруме, близ которого в ночь на пятницу произошло землетрясение. Представители авиакомпании заявили, что задержка рейса была связана с техническими проблемами самолета. Задержки рейсов iFly ожидаются до вторника.

"Защита прав туристов для нас является безусловным приоритетом. Туроператоры в ситуации, возникшей не по их вине, организуют размещение и питание туристов, вынужденных ожидать своего вылета. Однако такие события наносят серьезный ущерб имиджу отрасли и всем ее участникам. Необходимо совместно предпринять все меры для того, чтобы стабилизировать положение в ближайшее время и исключить возможности возникновения подобных ситуаций в будущем", — сказал Сафонов, выступая на оперативном совещании с участниками рынка по вопросам задержки вылетов российских туристов на курорты Турции и обратно.

Согласно представленным на совещании данным авиаперевозчика, с 26 июля рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием. Для устранения задержек вылетов авиакомпания привлекает дополнительные провозные мощности и решает вопросы технического обслуживания собственных бортов.

Особое внимание на совещании было уделено защите прав туристов. Сообщается, что туроператоры находятся в постоянном контакте с туристами и оказывают им необходимую поддержку. При этом поддержка туристов осуществляется туроператорами за счет собственных ресурсов. Отмечается, что вопросы о компенсации будут решаться между туроператорами и авиаперевозчиком после нормализации положения.