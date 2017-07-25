Турбизнес китайского Хайнаня мечтает о круглогодичном турпотоке из России

ХАЙНАНЬ (Китай), 25 июл — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Продление программы поддержки развития туризма на острове Хайнань, которую оказывает правительство КНР, на более долгосрочный период поможет увеличить турпоток из России и сделать его круглогодичным, сообщил РИА Новости управляющий директор по направлениям Таиланд, Вьетнам и Китай туроператора ANEX Tour Али Айдын Гюнал.

Собеседник агентства рассказал, что после кризиса 2014 года резкое снижение турпотока из России было отмечено по таким массовым направлениям Юго-Восточной Азии, как Таиланд, Вьетнам и Китай.

"Вообще пик по туристическому спросу на эти страны мы отмечали в 2012 году. Этого максимального показателя на рынке пока еще достичь не удалось", — прокомментировал ситуацию Гюнал.

Он пояснил, что Таиланд считается туристическим направлением, где уже очень хорошо развита туристическая структура, рассчитанная на любой вид отдыха. По его мнению, Вьетнам сейчас очень быстро развивается, и возможно очень скоро он обгонит Таиланд по спросу у российских туристов, так как эта страна располагает огромной линией побережья, а потенциал в строительстве новых гостиничных структур еще далеко не исчерпан.

Специфика китайского турпродукта

"Китайский продукт очень специфический. Здесь есть местная медицина, которой нигде больше нет. В Таиланде и Вьетнаме есть массаж, но это не то. Китайская медицина остается уникальной, и она позволяет добиться удивительных результатов", — рассказал Гюнал.

По данным эксперта, турпоток из России на Хайнань достигает порядка 15 тысяч человек в месяц или до 60 тысяч человек в год.

"Многие туристы из тех, кто уже побывал на Хайнане, возвращаются на остров ради того, чтобы воспользоваться услугами китайской медицины. По нашим подсчетам более 50% туристов приезжают на Хайнань именно для того, чтобы не только отдохнуть, но и поправить здоровье", — пояснил собеседник агентства.

"Кроме того, Хайнань привлекает туристов из России своей погодой, так как это единственное место в Китае, где отдыхать на море можно круглый год. Даже на юге материкового Китая, где тоже есть море, очень мало мест, где можно создавать полноценный туристический продукт" — уверен он.

Поддержка туристической индустрии

Гюнал рассказал, что в 2016 году в Китае на государственном уровне запустили программу поддержки туристических компании, которая очень серьезно помогла бизнесу. "В 2015 году на Хайнань из России не прилетал ни один прямой рейс, а сейчас на острове принимают из вашей страны более 20 самолетов в неделю. География вылета их России очень обширная — от Москвы до Владивостока. Жители более 10 городов России теперь могут прилететь на отдых на Хайнань без пересадок", — сообщил он.

"Поддержка правительства включает в себя очень многое. Оно субсидирует рекламные компании, поддерживает аэропорты, авиационные и туристические компании, причем не только собственные, но и российские. Это огромные финансовые вливания, которые позволили увеличить развитие туристической отрасли по разным направлениям в два-три раза за полгода", — доложил Гюнал.

При этом собеседник обратил внимание на то, что Китай, как и другие сезонные туристические направления, ощутил на себе эффект от возвращения Турции на российский рынок.

"Зимой это не очень заметно, так как Турция считается летним направлением, но начиная с мая количество туристов сокращается, так что приходится снимать два рейса из Москвы. Однако, поскольку Турция — это не зимнее направление, мы ожидаем, что после октября поток туристов из России в Китай снова увеличится", — надеется представитель туриндустрии.

Российские туристы на Хайнане

"Я уже говорил, что на Хайнань ежемесячно прибывает порядка 15 тысяч россиян, но остров готов принимать несравнимо большее количество туристов. Остается преодолеть главную проблему острова со стороны российского рынка — сезонность, и обслуживать ваших соотечественников круглый год", — высказал главную мысль Гюнал.

Он подтвердил, что пока из-за Турции летом действительно на Хайнань приезжает не так много россиян, как хотелось бы, а зимой на остров едут сами китайцы, и цены заметно увеличиваются.

"При таком раскладе турбизнес пока страдает. Поддержка со стороны правительства есть, но нам хотелось бы быть уверенными, что она будет носить долгосрочный характер. Сейчас программа поддержки заявлена только на три года, но если государство продолжит поддерживать туристический бизнес на Хайнане и в дальнейшем, то ситуация с увеличением турпотока из России и трансформацией его в круглогодичный вариант наверняка исправится", — прокомментировал ситуацию собеседник.

Он сообщил, что россияне среди граждан других государств составляют самый массовый турпоток на Хайнань.

"Есть еще туристы из Казахстана, а с Украины туристов практически нет, так как авиапарк этой страны не располагает достаточным количеством самолетов, которые могли бы преодолевать такие большие расстояния. Кроме того, финансовые возможности Украины ниже, чем российские. Хотя китайские власти, как и россиянам, предоставили украинским гражданам возможность воспользоваться упрощенным визовым режимом", — уточнил Гюнал.

Китай намерен принимать иностранных туристов

Собеседник не стал скрывать, что китайцев сейчас интересуют и европейские страны, но чтобы активизировать турпотоки из стран Старого света, им нужно также решить задачу с упрощением визового режима, которая сейчас как раз рассматривается. Вариантом такого решения могло бы стать разрешение европейским туристам получать визы по прилету в аэропорту.

"На данный момент граждане 22 государств могут прибыть в Китай и получить визу по прилету в аэропорту, но китайцы хотят, чтобы это количество было увеличено до 50, в основном за счет европейских стран", — рассказал он.

Прием по-китайски

Отвечая на вопрос о том, во всем ли российским туристам комфортно отдыхать на Хайнане, Гюнал выказал осведомленность о том, что в России ради привлечения китайских туристов очень много делается, чтобы гости из Поднебесной легче адаптировались к европейским условиям.

"В Китае и на Хайнане тоже кое-что предпринимается, но еще не достаточно. Например, на Хайнане есть всего два места, где можно питаться примерно так, как привыкли в России. В принципе, можно найти любую кухню, но надо знать, где находится то или иное заведение. Можно смотреть на китайские иероглифы и не понимать, что в этом кафе подают, например, бразильские блюда", — пояснил представитель турбизнеса.

Дублирование местных надписей латинскими буквами — это еще одна проблема, по мнению собеседника.

"На дорогах, в населенных пунктах, в гостиницах и так далее пока очень мало надписей латинскими буквами, что делало бы понятным информацию не только для европейцев, но и для россиян. Однако сейчас на Хайнань приходят мировые гостиничные бренды. Там уже все делается по отработанным стандартам, к которым привыкли европейцы и россияне. В том числе и надписи везде дублируются на английском языке", — заверил Гюнал.

Самое безопасное направление в Азии

По словам собеседника агентства, Китай — это очень безопасная страна, где контролируют все.

"Буквально через каждые 100 метров установлены видеокамеры, но и местное население здесь очень доброжелательное. С одной стороны, китайцы прекрасно знают, что любое правонарушение не останется безнаказанным, а с другой, и сами люди ведут себя всегда благожелательно. За то время, что я живу в Китае, на меня никто ни разу не повысил голос. Особенно такая ситуация наблюдается на острове Хайнань", — рассказал Гюнал.

"Можно сказать, что по степени безопасности для туристов Китай остается на первом месте в Юго-Восточной Азии, по крайне мере среди популярных туристических направлений у россиян", — считает он.