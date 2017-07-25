Римские власти оставят контролируемый доступ туристов к Фонтану Треви

РИМ, 25 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Власти Рима со вторника предприняли попытку упорядочить доступ туристов к одной главных городских достопримечательностей — Фонтану Треви.

Инициатива, срок действия которой продлится 80 дней, стала своего рода компромиссом с выдвинутой ранее идеей полностью запретить пребывание у фонтана и организовать специальный "коридор", по которому многочисленные туристы смогли бы лишь пройти мимо и на ходу полюбоваться всемирно известной достопримечательностью Вечного города.

Как сообщила мэрия итальянской столицы, около памятника в пробном режиме стал работать "контролируемый маршрут прохода", целью которого называется "избежание скоплений людей, которые могут причинить ущерб сохранности" монумента и "предотвращение неподобающего поведения". В рамках принятого нововведения регулированием людского потока займутся представители двух волонтерских организаций.

На деле же ситуация в районе самого знаменитого из римских фонтанов изменилась мало. Он все так же облеплен туристами, доступ которых к архитектурному сооружению почти никак не ограничивается. Корреспонденту РИА Новости удалось поговорить с одним из сотрудников полиции, несущим дежурство возле достопримечательности. Он рассказал о том, как разделились обязанности волонтеров и полицейских по охране памятника.

Первые работают внизу у самого парапета, не давая туристам садиться на каменные ограждения фонтана или занимать ведущие к воде лестницы. Сотрудники полиции же следят за порядком сверху, оказывают помощь туристам и в случае необходимости готовы вмешаться в разрешение конфликтных ситуаций.

Это не первая инициатива римских властей, касающаяся регулирования потоков туристов в районе фонтанов. В середине июня они запретили принимать пищу и мусорить возле исторических фонтанов города, а нарушение отныне карается штрафами до 240 евро. Запрещено не только купаться и сидеть на мраморных парапетах архитектурных сооружений, но и перелезать через их заграждения, поить или мыть животных и кидать в фонтаны какие-либо предметы, за исключением монет.

Фонтан Треви был построен в стиле барокко в 1732–1762 годах архитектором Николо Сальви. Он примыкает к фасаду Палаццо Поли, второй этаж которого в 1830-х годах снимала русская княгиня Зинаида Волконская. В ноябре 2015 года один из символов Рима открылся после очередной реставрации. Финансирование работ, которые обошлись почти в 2,2 миллиона евро, взял на себя модный дом Fendi. В апреле местные СМИ сообщили, что в 2016 году из фонтана были извлечены брошенные туристами монеты на общую сумму 1,4 миллиона евро. По традиции эти средства направляются на благотворительность.