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Туризм
Туризм

АТА: iFly нарушила планы туристов в Бодруме сильнее, чем землетрясение

Сюжет:
Землетрясение в Греции и Турции (29)
15:1025.07.2017
(обновлено: 15:28 25.07.2017)
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CC BY 2.0 / Papas Dos / Самолет авиакомпании iFly Самолет авиакомпании iFlyСамолет авиакомпании iFly
CC BY 2.0 / Papas Dos / Самолет авиакомпании iFly

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Плохая работа авиакомпании iFly, которая срывает полетные программы в разгар летнего сезона, доставляет туристам в турецком Бодруме неприятностей больше, чем землетрясение в Эгейском море 23 июля, заявила РИА Новости в понедельник исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Подземные толчки в Эгейском море магнитудой 6,6 произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. На острове Кос погибли два человека, 120 пострадали. В Турции жертв нет.

Сайт авиакомпании Ай Флай. Архивное фото
© РИА Новости
Прокуратура проверяет "Ай Флай" после многочасовых задержек рейсов
Рейс авиакомпании iFly должен был вылететь еще в пятницу, однако самолет был задержан, и российские туристы остались ждать вылета в турецком городе Бодрум, близ которого в пятницу произошло землетрясение. Вылететь обратно туристы смогли только вечером в воскресенье. Представители авиакомпании заявили, что задержка рейса была связана с техническими проблемами самолета.

"Поскольку задержка авиарейса коснулась туристов, находящихся в турецком Бодруме, которые накануне пережили землетрясение, то кто-то пытается увязать эти два события, но это неверно. После событий, связанных с задержкой рейса iFly, все уже забыли о стихийном бедствии, которое случилось днем ранее. Людей уже трясет не от землетрясения, а от работы авиакомпании", — считает собеседница агентства.

"Туркомпаниям и туристам в это лето не повезло, нам авиакомпании постоянно преподносят неприятные сюрпризы. Мы поддерживаем мнение коллег, что текущий летний сезон омрачен плохой работой авиакомпаний", — прокомментировала ситуацию Осипова.

Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Внуково. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские туристы, застрявшие в Бодруме, вернулись в Москву
Она напомнила, что летний сезон 2017 года начался с проблем, которые спровоцировала авиакомпания "ВИМ-Авиа", а в разгар сезона рынок столкнулся с аналогичными сложностями с подачи авиакомпании iFly, что будет дальше, никто не знает. "От сюрпризов авиакомпаний страдают и туроператоры, и агентства, но прежде всего — туристы", — уточнила представитель АТА.

В начале летнего сезона массовые задержки рейсов допускала авиакомпания "ВИМ-Авиа". Перевозчик объяснял это поздним прибытием самолетов с техобслуживания. Компания сократила чартерную программу рейсов до 15 июня, чтобы стабилизировать ситуацию. Глава Росавиации ранее заявил, что перевозчик не рассчитал своих возможностей, более чем втрое нарастив пассажиропоток за первые пять месяцев 2017 года.

Последствия землетрясения в Эгейском море
© REUTERS / Osman Turanli/ Social MediaПодземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© REUTERS / Osman Turanli/ Social Media
Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу в 10 километрах от турецкого города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.
© AP Photo / Kostoday.grВ результате мощного землетрясения на Косе оказались разрушены несколько зданий 1920-1930-х годов постройки и старые церкви, получил повреждения и порт. На острове было остановлено паромное сообщение.Последствия землетрясения и цунами на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Kostoday.gr
В результате мощного землетрясения на Косе оказались разрушены несколько зданий 1920-1930-х годов постройки и старые церкви, получил повреждения и порт. На острове было остановлено паромное сообщение.
© AP Photo / Michael ProbstПолучила повреждения средневековая крепость госпитальеров, построенная в XIV-XVI веках для защиты от османских завоевателей.Разрушенная землетрясением мечеть на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Michael Probst
Получила повреждения средневековая крепость госпитальеров, построенная в XIV-XVI веках для защиты от османских завоевателей.
© AP Photo / Kalymnos-news.grВ результате обрушения стены на территории старого города в главном порту Коса погибли двое туристов, около 120 человек получили ранения.Последствия землетрясения и цунами на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Kalymnos-news.gr
В результате обрушения стены на территории старого города в главном порту Коса погибли двое туристов, около 120 человек получили ранения.
© REUTERS / Osman Turanli/Social MediaЗемлетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса.Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© REUTERS / Osman Turanli/Social Media
Землетрясение разрушило минарет старинной мечети Дефтердар в центральной части Старого города Коса.
© REUTERS / Osman Turanli/Social MediaБоясь повторения подземных толчков, люди вышли из домов на улицу и ночевали там.Люди спят на улице после землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© REUTERS / Osman Turanli/Social Media
Боясь повторения подземных толчков, люди вышли из домов на улицу и ночевали там.
© AP Photo / Michael ProbstРоссийские туристы в результате произошедшего землетрясения не пострадали.Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Michael Probst
Российские туристы в результате произошедшего землетрясения не пострадали.
© AFP 2017 / STR/ EurokinissiНа Кос утром прибыли спасатели из подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями EMAK с двумя служебными собаками, они обследуют завалы на острове в поисках возможных пострадавших и погибших.Пожарные на месте разрушений после землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AFP 2017 / STR/ Eurokinissi
На Кос утром прибыли спасатели из подразделения по борьбе с чрезвычайными ситуациями EMAK с двумя служебными собаками, они обследуют завалы на острове в поисках возможных пострадавших и погибших.
© AFP 2017 / Dogan News AgencyНа юго-западе Турции в результате землетрясения получили ранения около 80 человек.Люди получают медицинскую помощь в больнице в Бодрума, Турция. 21 июля 2017
© AFP 2017 / Dogan News Agency
На юго-западе Турции в результате землетрясения получили ранения около 80 человек.
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News AgencyЗемлетрясение вызывало небольшое цунами в Эгейском море, которое повредило лодки в курортном городе Гюмбет.Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News Agency
Землетрясение вызывало небольшое цунами в Эгейском море, которое повредило лодки в курортном городе Гюмбет.
© AP Photo / Ayse WietingЖители турецкого города Бодрум и отдыхающие на курорте туристы после землетрясения провели ночь на улице, кто-то решил ночевать на территории отелей, другие пошли пережидать на пляж.Люди спят на улице после землетрясения в Битезе, Турция
© AP Photo / Ayse Wieting
Жители турецкого города Бодрум и отдыхающие на курорте туристы после землетрясения провели ночь на улице, кто-то решил ночевать на территории отелей, другие пошли пережидать на пляж.
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News AgencyПосле землетрясения на юго-западе Турции специалисты зафиксировали 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8.Последствия землетрясения и цунами в курортном городе Гюмбет, Турция. 21 июля 2017
© REUTERS / Yasar Anter/Dogan News Agency
После землетрясения на юго-западе Турции специалисты зафиксировали 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8.
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