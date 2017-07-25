АТА: iFly нарушила планы туристов в Бодруме сильнее, чем землетрясение

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Плохая работа авиакомпании iFly, которая срывает полетные программы в разгар летнего сезона, доставляет туристам в турецком Бодруме неприятностей больше, чем землетрясение в Эгейском море 23 июля, заявила РИА Новости в понедельник исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Подземные толчки в Эгейском море магнитудой 6,6 произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. На острове Кос погибли два человека, 120 пострадали. В Турции жертв нет.

Рейс авиакомпании iFly должен был вылететь еще в пятницу, однако самолет был задержан, и российские туристы остались ждать вылета в турецком городе Бодрум, близ которого в пятницу произошло землетрясение. Вылететь обратно туристы смогли только вечером в воскресенье. Представители авиакомпании заявили, что задержка рейса была связана с техническими проблемами самолета.

"Поскольку задержка авиарейса коснулась туристов, находящихся в турецком Бодруме, которые накануне пережили землетрясение, то кто-то пытается увязать эти два события, но это неверно. После событий, связанных с задержкой рейса iFly, все уже забыли о стихийном бедствии, которое случилось днем ранее. Людей уже трясет не от землетрясения, а от работы авиакомпании", — считает собеседница агентства.

"Туркомпаниям и туристам в это лето не повезло, нам авиакомпании постоянно преподносят неприятные сюрпризы. Мы поддерживаем мнение коллег, что текущий летний сезон омрачен плохой работой авиакомпаний", — прокомментировала ситуацию Осипова.

Она напомнила, что летний сезон 2017 года начался с проблем, которые спровоцировала авиакомпания "ВИМ-Авиа", а в разгар сезона рынок столкнулся с аналогичными сложностями с подачи авиакомпании iFly, что будет дальше, никто не знает. "От сюрпризов авиакомпаний страдают и туроператоры, и агентства, но прежде всего — туристы", — уточнила представитель АТА.

В начале летнего сезона массовые задержки рейсов допускала авиакомпания "ВИМ-Авиа". Перевозчик объяснял это поздним прибытием самолетов с техобслуживания. Компания сократила чартерную программу рейсов до 15 июня, чтобы стабилизировать ситуацию. Глава Росавиации ранее заявил, что перевозчик не рассчитал своих возможностей, более чем втрое нарастив пассажиропоток за первые пять месяцев 2017 года.