Представители турбизнеса хотят обсудить с властями срыв чартерных рейсов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Представители турбизнеса намерены поднять вопрос срыва полетных программ чартерными авиаперевозчиками, которые таким образом портят туристический сезон лета 2017 года, сообщил РИА Новости в понедельник советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

"По предварительной информации, в среду заместитель председателя правительства РФ по вопросам реализации государственной политики в области туризма Виталий Мутко проведет встречу с представителями турбизнеса. Поскольку тема срыва полетных программ чартерными авиаперевозчиками в разгар летнего сезона стала сейчас очень актуальной, то, я думаю, что она на совещании прозвучит", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку в связи с задержками ООО "Ай Флай" (iFly) авиарейсов. Установлено, что авиарейс №9135 сообщением Москва-Бодрум от 22 июля 2017 года задержан на 16 часов, авиарейс №9117 сообщением Москва-Анталия от 23 июля 2017 года задержан на шесть часов.

В начале летнего сезона массовые задержки рейсов допускала авиакомпания "ВИМ-Авиа". Перевозчик объяснял это поздним прибытием самолетов с техобслуживания. Компания сократила чартерную программу рейсов до 15 июня, чтобы стабилизировать ситуацию. Глава Росавиации ранее заявил, что перевозчик не рассчитал своих возможностей, более чем втрое нарастив пассажиропоток за первые пять месяцев 2017 года.