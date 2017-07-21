Посольство Египта опровергло сообщения об опасности для российских туристов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Посольство Египта в Москве опровергло информацию о том, что российская сторона по-прежнему считает АРЕ небезопасным направлением для своих граждан, говорится письменном комментарии дипмиссии арабской страны, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В среду источник, близкий к российско-египетским переговорам по возобновлению авиасообщения, сообщил РИА Новости, что Москва все так же считает Египет небезопасной страной для российских туристов. При этом он указал на то, что российская сторона выразила обеспокоенность отсутствием подвижек в расследовании авиакатастрофы A321 над Синаем. В свою очередь египетская сторона, по словам собеседника, не желает увязывать расследование обстоятельств крушения самолета с возобновлением полетов.

"Комментируя то, что было опубликовано в некоторых СМИ РФ вчера, 19 июля 2017 года, относительно авиасообщения между Россией и Египтом, посол Египта в РФ доктор Мохамед Эльбадри заявил, что этот так называемый источник, кажется, не близок ни к чему", — заявили в посольстве.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Как сообщалось ранее, российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности, который предусматривает постоянное присутствие российских специалистов по безопасности в тех аэропортах, в которые осуществляются рейсы из России.

В мае замминистра транспорта РФ Валерий Окулов сообщил, что переговорный процесс по возобновлению авиасообщения между Россией и Египтом находится в подвешенном состоянии. В Каире в ответ на это заявили, что Египет выполнил все российские требования по обеспечению безопасности своих аэропортов.