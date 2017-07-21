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Туризм
Туризм

Член Совфеда предлагает отказаться от взимания курортного сбора в России

13:5721.07.2017
(обновлено: 13:58 21.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже. Архивное фотоОтдыхающие на пляже. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Член социального комитета Совета Федерации Эдуард Исаков предлагает отказаться от взимания курортного сбора в российских регионах, называя эту меру "шагом назад" в развитии внутреннего туризма.

Туристы в международном аэропорту Симферополь. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдых подорожает: Госдума приняла закон о курортном сборе

Совфед планирует рассмотреть закон о курортном сборе 25 июля. Накануне документ приняла Госдума.

В качестве пилотного проекта закон предусматривает взимание специального налога с туристов, которые посещают Алтайский и Краснодарский край, Ставрополье, а также Крым. По оценке специалистов, в период проведения эксперимента суммарный дополнительный объем поступлений с 2018 по 2022 год при ставке сбора в 50 рублей превысит в указанных районах 27 миллиардов рублей.

Однако Исаков не разделяет оптимизм экспертов. Парламентарий считает, что с введением налога этот показатель не только не будет достигнут, но указанные курортные зоны потеряют своих туристов. Кроме того, по словам законодателя, пострадают и поставщики туристических услуг, доходы которых могут в разы сократиться из-за оттока туристов.

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По словам сенатора, основная масса семей в России вынуждена экономить, свой отдых они планируют заранее: сколько потратят на билеты, какую гостиницу смогут себе позволить, где будут питаться.

"Введение курортного сбора в нашей стране – большой шаг назад, потому что многим станет проще поехать за границу, где есть "all inclusive", чем тратить дополнительные деньги на отдых", — сказал парламентарий журналистам в пятницу.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский считает, что закон о курортом сборе нужно принимать. "Это весомая поддержка для муниципалитетов в летний период, когда с увеличением числа отдыхающих возрастает нагрузка на коммунальную сферу, на торговлю, на транспорт, на всю инфраструктуру", — сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.

Разгар курортного сезона в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.Девушка занимается SUP серфингом в акватории Яшмового пляжа у мыса Фиолент в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Несмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСамая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.Девушка фотографируются с иностранцами на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Самая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДевушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.Девушки запускает воздушного змея на фестивале Пирфест в окрестностях Красных пещер у села Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Девушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Судаке.Отдыхающие купаются в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.Отдыхающие прогуливаются по набережной в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.Отдыхающие на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВо время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.Отдыхающие на Яшмовом пляже в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Во время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПо "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.Колесо обозрения в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
По "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.Отдыхающие в аквапарке отеля Ялта-Интурист в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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С начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПрогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.Отдыхающие на прогулочном катере у мыса Фиолент в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Прогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Партенит.Отдыхающие прыгают с пирса в поселке Партенит
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на пляже в поселке Партенит.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.Отдыхающие катаются на банане в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПляж в поселке Партенит.Отдыхающие на пляже в поселке Партенит
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пляж в поселке Партенит.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТуристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.Отдыхающие в кинопарке Викинг в селе Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Туристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Судаке.Отдыхающие на набережной в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на набережной в Судаке.
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Сенатор напомнил, что закон был существенно изменен в ходе рассмотрения в Госдуме: регионы смогут сами определять ценовую политику, величину курортного сбора. "Это эксперимент, это пилот. Регионы, которые дали согласие войти в этот пилотный проект понимали, какие могут быть позитивные и отрицательные последствия. Если будут намечаться негативные последствия, они смогут остановить действие (пилотного проекта)", — сказал Рязанский.

Глава комитета Совфеда уточнил, что документ вступает в силу с 1 мая будущего года, еще есть время подготовиться и принять все необходимые решения, включая решение не участвовать в эксперименте.

Рязанский также пояснил, что 50 рублей в сутки — это максимальный размер налога, никто не обязывает использовать максимальную ставку.

300 тысяч на отдых

Тем не менее, Исаков предложил для примера рассмотреть расходы на отдых среднестатистической семьи с двумя детьми, которая живет на Урале или в Сибири. "Их суммарный доход – около шестидесяти тысяч рублей в месяц. Чтобы поехать в Крым – им нужно купить четыре билета туда и обратно через Москву, потому что чартеров либо нет, либо их очень мало и стоят они все равно недешево. Это минимум 130 тысяч рублей", — пояснил он.

Летний отдых в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Аксенов выступил за оплату курортного сбора один раз в начале отдыха

Кроме того, нужно оплатить санаторно-курортное лечение или снять номера в гостинице или пансионате на две недели, и, конечно, предусмотреть траты на покупку сладостей, фруктов, различных развлечений для детей вроде посещения аквапарков, экскурсий и прочее. "В итоге сумма поездки может достигать заоблачных смет – до 300 тысяч рублей", — сказал парламентарий.

Если дети несовершеннолетние, и за них не надо платить, сбор составит 1400 рублей за двоих взрослых, а, если один ребенок только закончил школу, поступил в университет и ему уже 18 лет, то сбор составит 2100 рублей, отметил сенатор.

Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Эксперт отметил рост турпотока в регионах, где вводится курортный сбор

По его мнению, люди, проживающие на территории Урала и Сибири, не могут лишить своих детей отдыха на юге, потому что им не хватает солнца и витаминов, а решение оставить их без отдыха окончательно подорвет здоровье ребят. "Мы часто говорим о сбережении нации, а что это означает? В первую очередь, этот курс направлен на охрану здоровья нашего населения. В последние годы часто обсуждается тема стимулирования внутреннего туризма путем частичной компенсации расходов наших граждан на отдых. На мой взгляд, такая мера более эффективна", — сказал Исаков.

Улучшение налоговой дисциплины

Сенатор полагает, что, проводя такую политику, можно рассчитывать на увеличение числа туристов, а если ввести налоговый сбор, это приведёт только к оттоку отдыхающих, уверен сенатор. Он напомнил, что за границей есть подобный сбор, но там он существует, прежде всего, для граждан других государств и чаще всего действует в зонах, где идет перенасыщение туристическим потоком, у нас же говорить об этом не приходится.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Формировать курортный сбор должен бизнес, а не туристы, заявил депутат

Исаков отметил, что многие муниципалитеты курортных городов и поселков жалуются на то, что туристы пользуются их инфраструктурой, и она быстро приходит в негодность. По мнению парламентария, для начала необходимо навести порядок на местах – в курортных зонах действует огромное количество нелегальных гостиниц, хостелов и пансионатов, не говоря уже о частном секторе, который зачастую уклонятся от любых налогов в местный бюджет.

Также, сенатор считает, что необходимо улучшить налоговую дисциплину и переориентировать их в раздел социально-ответственного легального бизнеса. "Нельзя идти по пути наименьшего сопротивления – взимать с обычных туристов деньги дважды. Они и так вносят свой вклад местную инфраструктуру, оставляя свои кровные в тех же гостиницах, местах общепита и развлекательных центрах, где прибыль этого заведения уже включает в себя налоги", — сказал Исаков.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на пляже в Судаке

В выигрыше будут только конкуренты

Российским курортным зонам необходимо задуматься о собственной привлекательности, о том, чем они могут привлечь туристов, кроме того, что они обязаны заплатить за то, что они просто туда приехали. "Я абсолютно убеждён, что от введения курортного сбора выиграют только прямые конкуренты России в этом бизнесе – Турция, Черногория, Хорватия, Болгария", — пояснил сенатор.

Они и сейчас выглядят привлекательнее в ценовом плане, а после введения "налога на отдых" станут еще желаннее. "Кроме того, необходимо понимать, что часть легального турбизнеса в России может потерять свои доходы, некоторые люди предпочтут нелегальную гостиницу легальной, где не собирают дополнительный налог, а значит проживание стоит дешевле", — заключил Исаков.

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