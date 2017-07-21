В Египте считают, что терроризм не победит желание людей путешествовать

КАИР, 21 июл — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Терроризм стал международным явлением и затрагивает все страны, но он не победит желание людей путешествовать и увидеть мир, считает глава Египетского государственного агентства по активизации туризма Хишам ад-Думейри.

"Терроризм — это международное явление, это враг, главная задача которого сделать так, чтобы люди боялись путешествовать, выезжать за пределы своих стран. Но естественное желание путешествовать, познавать мир одолеет этот страх", — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, все рекламные туристические кампании Египта последних лет направлены на то, чтобы показать позитивную картину Египта и Ближнего Востока в целом.

"Мы стараемся показать другую сторону, позитивные процессы, которые здесь происходят. То есть наша задача — с помощью позитивных новостей вытеснять, по мере возможности, негативные моменты и победить страх потенциальных иностранных туристов, опасающихся приезжать в Египет", — пояснил ад-Думейри.

Он отметил, что такими новостями могут быть не только события из мира туризма и отдыха. "Это могут быть самые разные новости, такие как открытие значительных запасов нефти, гигантские проекты и экономические реформы. Новый закон о строительстве церквей, к примеру. Может показаться, что он далек от туристической темы, но он создает позитивный фон. Все это говорит о том, что Египет встал на путь реформ и движется в правильном направлении", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что египетские власти привлекают для продвижения египетского туризма популярных и авторитетных персон из стран, чьи туристы приезжают в Египет.

"Это и официальные лица, делегации, и популярные и влиятельные общественные персоны. В частности, мы приглашали таких звезд футбола, как Лионель Месси, Роналдиньо, а также известного американского актера Уилла Смита. У этих людей миллионы подписчиков на их страничках в социальных сетях. Поэтому их путешествие в Египет даст положительный эффект", — подчеркнул он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.