В Египте считают, что терроризм не победит желание людей путешествовать

КАИР, 21 июл — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Терроризм стал международным явлением и затрагивает все страны, но он не победит желание людей путешествовать и увидеть мир, считает глава Египетского государственного агентства по активизации туризма Хишам ад-Думейри.
По его словам, все рекламные туристические кампании Египта последних лет направлены на то, чтобы показать позитивную картину Египта и Ближнего Востока в целом.
"Мы стараемся показать другую сторону, позитивные процессы, которые здесь происходят. То есть наша задача — с помощью позитивных новостей вытеснять, по мере возможности, негативные моменты и победить страх потенциальных иностранных туристов, опасающихся приезжать в Египет", — пояснил ад-Думейри.
Он добавил, что египетские власти привлекают для продвижения египетского туризма популярных и авторитетных персон из стран, чьи туристы приезжают в Египет.
"Это и официальные лица, делегации, и популярные и влиятельные общественные персоны. В частности, мы приглашали таких звезд футбола, как Лионель Месси, Роналдиньо, а также известного американского актера Уилла Смита. У этих людей миллионы подписчиков на их страничках в социальных сетях. Поэтому их путешествие в Египет даст положительный эффект", — подчеркнул он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.