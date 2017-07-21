Ростуризм просит россиян в Турции и Греции соблюдать меры безопасности

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским туристам на курортах Турции и Греции сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относится к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральное агентство по туризму призывает граждан, находящихся на территории Турции и Греции сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относится к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности", — говорится в сообщении.

Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. В Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек, о погибших не сообщается.

По предварительным данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.

В сообщении Ростуризма отмечается, что курорт Бодрум занимает третье место среди курортов Турции по количеству российских туристов. В среднем по оценкам туроператоров на курорте в середине лета единовременно отдыхает несколько десятков тысяч человек. Остров Кос не относится к массовым направлениям отдыха россиян в Греции. По оценкам туроператоров на острове в среднем летом единовременно находится несколько тысяч российских туристов.